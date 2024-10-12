Bundan tam 58 yıl önce bir araba üretildi ve günümüzdeki tüm süperspor otomobillerle onun sayesinde tanıştık. Bu içeriğimizin konusu, Lamborghini Miura…

1966 yılında tanıtılan Lamborghini Miura, 3.9 litrelik V12 motoruyla o dönemde performansın zirvesi demekti.

Miura, üretildiği günden bu yana otoriteler tarafından otomotiv dünyasında bir dönüm noktası olarak kabul edildi. Gelin şimdi bu efsaneye daha yakından bakalım.

Dünyanın ilk 'süperotomobili'

Miura, yüksek performanslı otomobiller için bir devrim niteliğindeydi. Ortadan motorlu ve arka tekerlekten çekişli yapısıyla süper otomobiller için yeni bir dönemi başlattı.

Adını bir boğa cinsinden alıyor

Miura, adını ünlü bir İspanyol dövüş boğası cinsinden almıştı. Daha sonraki Lamborghini modelleri de dövüş boğası isimleri taşımaya devam etti. Konunun detayları için aşağıdaki içeriğimizi de inceleyebilirsiniz:

Sadece 764 adet üretildi

Lamborghini, 1966 ile 1973 arasında bu otomobilden sadece 764 adet üretti. Günümüzde yüksek bir koleksiyon değerine sahip olmasının sebeplerinden biri de bu.

Marcello Gandini imzalı tasarım

Miura'nın ikonik tasarımı, Marcello Gandini tarafından yapıldı. Gandini, BMW 5 serisi ve Ferrari Dino 308GT4 gibi efsane otomobillerin tasarımını da yapmıştı.

Dünyada sadece 1 tane olan "Miura Roadster"

Miura'nın en nadir versiyonu "Miura Roadster", sadece tek bir prototip olarak üretildi. Bu üstü açık model, 1968 Brüksel Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı ancak hiçbir zaman seri üretime geçmedi.

3.9 litrelik V12 motor

Girişte de bahsettiğimiz gibi, Miura 3.9 litrelik V12 motora sahipti. Bu motor, 350 beygir gücü üretebiliyordu. Miura’nın maksimum hızı 280 km/s idi ve bu onu döneminin en hızlı otomobili yapıyordu.

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