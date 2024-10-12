Japon kökenli otomobil devi Mitsubishi hem isminde hem logosunda görünenden fazlasını taşıyor. Ne olduğuna bakalım mı?

Otomobil markalarının logoları; ister arabalara meraklı olalım ister olmayalım hepimizin zihninde yer etmiş durumda.

Üstelik bu logoların birçoğu öylesine çizilmiş şeyler değil. Temsil ettikleri şeyler var. Biz bugün, Mitsubishi’yi konu alacağız.

İlk olarak Mitsubishi isminden başlayalım.

Japon otomobil markası Mitsubishi Motors Corporation’ın adındaki “Mitsubishi”, Japoncada “üç elmas” anlamına geliyor. “Mitsu”, “üç” demekken “Hishi”, “su kestanesi” demek ve Japonlar bu kelimeyi bir eşkenar dörtgen ya da elmas şeklini tanımlamak için kullanıyor.

Japoncanın dil kuralları gereği araya “b” gelerek “h” sesini büküyor ve “mitsu” ile “hishi”nin kombinasyonundan ortaya “mitsubishi” çıkıyor.

Gelelim logoya.

Japon finansör, samuray ve Mitsubishi'nin kurucusu İvasaki Yataro, Mitsubishi’nin logosu için üç elmas sembolünü seçti. Bu işaret aslında üç elmastan fazlasını barındırıyordu. Yataro’nun ilk işvereni olan Tosa Klanı’nın üç yapraklı arması gizliydi içinde.

Ortaya çıkan üç tane elmas da tahmin edebileceğiniz gibi kendi markasının ismine gönderme yapıyordu. Üç elmas aynı zamanda; kalite, yenilik ve güvenirliği temsil ediyor.

İşte Mitsubishi’nin hem isminin hem logosunun görünenden fazla anlamı bu şekilde. İçerikleştirmemizi istediğiniz başka markalar varsa yorumlara yazabilirsiniz!

Daha fazla logo anlamı için: