Aracını Çamaşır Suyuyla Yıkayan Adam, Hayatını Kaybetti

Yaşamını Antalya'da sürdüren 41 yaşındaki bir vatandaş, otomobilini çamaşır suyuyla yıkadıktan sonra hayatını kaybetti. Kesin ölüm nedeni için otopsi raporunun çıkması beklenirken, Mesut Saygın isimli vatandaşın zehirlenmiş olabileceği düşünülüyor.

Türkiye'de eşine zor rastlanacak bir olay yaşandı. Yaşamını Antalya'da sürdüren 41 yaşındaki Mesut Saygın isimli bir vatandaş, aracını çamaşır suyuyla yıkadıktan sonra hayatını kaybetti. Ölüm nedeni şu an için tam olarak anlaşılamayan vatandaşın zehirlenmiş olabileceği düşünülüyor.

Edinilen bilgilere göre Saygın, aracını çamaşır suyu ile yıkadıktan sonra rahatsızlandı. Bunun üzerine hastaneye giden vatandaş, serum verildikten sonra evine gönderildi. Evine geldiğinde yeniden rahatsızlanan vatandaş, bu kez kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yetkililer, kesin ölüm nedeninin anlaşılabilmesi için otopsi raporunun beklenmesi gerektiğini söylüyorlar.

Çamaşır suyu ölüme neden olur mu?

Çamaşır suyu, uzun yıllardır kullanılan ve oldukça da etkili olan bir ortam temizleyicisi. Ancak bu temizlik maddesi, yüzeylerin temizliğini yaparken insanlar için de riskli bir yapıya sahip. Zira bu madde, yoğun miktarda aşındırıcı bir yapıya sahip. Haliyle çamaşır suyu ile uzun süre temas etmekten ve solunmaktan kaçınılması gerekiyor. İşte 41 yaşındaki talihsiz vatandaşı öldüren şeyin de çamaşır suyunun dokularda yol açtığı hasardan kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi, ölüm nedeni otopsi raporunun çıkmasıyla anlaşılacak.