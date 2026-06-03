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Haziran 2026 Jeep Fiyat Listesi Açıklandı: Yeni Compass’ta 349 Bin TL’ye Varan İndirim

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Jeep’in Haziran 2026 fiyat listesi açıklandı. Markanın güncel listesinde Avenger ailesi benzinli hibrit, 4xe ve tamamen elektrikli seçenekleriyle yer alırken, Yeni Compass E-Hybrid tarafında Haziran ayına özel kampanyalı fiyatlar dikkat çekiyor.

Haziran 2026 Jeep Fiyat Listesi Açıklandı: Yeni Compass’ta 349 Bin TL’ye Varan İndirim
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Jeep, Haziran 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyat listesini paylaştı. Markanın listesinde Avenger E-Hybrid, Avenger 4xe, Avenger %100 Elektrikli ve Yeni Compass E-Hybrid modelleri yer alıyor.

Bu içerikte Jeep’in Haziran 2026 tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve kampanyalı fiyat bilgilerini bir araya getirdik. İlk olarak markanın güncel başlangıç fiyatlarına bakalım.

İçerikten Görseller

Haziran 2026 Jeep Fiyat Listesi Açıklandı: Yeni Compass’ta 349 Bin TL’ye Varan İndirim
Jeep Avenger e-hybrid
Jeep Avenger 4xe hybrid
Jeep Avenger %100 Elektrik
Jeep Compass

Jeep fiyat listesi - Haziran 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı
Avenger E-Hybrid 2.359.000 TL -
Avenger 4xe 2.740.000 TL -
Avenger %100 Elektrikli 2.356.000 TL -
Yeni Compass E-Hybrid 3.030.000 TL 2.725.000 TL

Avenger E-Hybrid fiyatları - Haziran 2026

Jeep Avenger e-hybrid

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.2 110 HP, Benzinli Hibrit Summit, 4x2, Çift Kavramalı Otomatik 2.359.000 TL -

Jeep Avenger E-Hybrid, kompakt SUV karakterini hibrit motor seçeneğiyle birleştiren bir model olarak listede yer alıyor. 4x2 çekiş yapısı ve Summit donanımıyla sunulan araç, şehir içi kullanımda pratiklik arayan kullanıcılar için konumlanıyor.

Avenger E-Hybrid opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Avenger 4xe fiyatları - Haziran 2026

Jeep Avenger 4xe hybrid

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.2 145 HP, Benzinli Hibrit Overland, 4x4, Otomatik 2.740.000 TL -

Avenger 4xe, Jeep’in kompakt SUV ailesinde dört tekerlekten çekiş sistemiyle ayrışan seçeneklerden biri. Overland donanımıyla listelenen model, hibrit motor yapısı ve 4x4 çekiş sistemiyle daha çok yönlü kullanım beklentilerine yanıt veriyor.

Avenger 4xe opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Avenger %100 Elektrikli fiyatları - Haziran 2026

Jeep Avenger %100 Elektrik

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
115 kW, Elektrik Summit, 4x2 2.356.000 TL -

Avenger %100 Elektrikli, Jeep ürün gamında tamamen elektrikli motor seçeneğiyle yer alan kompakt SUV modeli olarak öne çıkıyor. Summit donanımıyla sunulan araç, elektrikli sürüşe geçmek isteyen kullanıcılar için markanın Haziran listesindeki en erişilebilir başlangıç fiyatına sahip seçeneği oldu.

Avenger %100 Elektrikli opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Yeni Compass E-Hybrid fiyatları - Haziran 2026

Jeep Compass

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Benzinli Hibrit Limited, 4x2, Otomatik 3.030.000 TL 2.725.000 TL
Benzinli Hibrit Summit, 4x2, Otomatik 3.360.000 TL 3.011.000 TL

Yeni Compass E-Hybrid, Jeep’in SUV ürün gamında daha geniş kullanım alanı ve hibrit motor seçeneği arayanlara hitap ediyor. Haziran 2026 listesinde Limited ve Summit donanımlarıyla yer alan modelde kampanyalı fiyatlar özellikle dikkat çekiyor.

Yeni Compass E-Hybrid opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: Jeep Türkiye

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