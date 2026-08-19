Türkiye’nin 2026-2030 Yapay Zekâ Eylem Planı: 1 Trilyon Liralık Hedefin Detayları Neler?

Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı (2026-2030), kamu ve özel sektor kaynaklarıyla 1 trilyon liranın üzerinde ekonomik değer oluşturmayı hedefliyor. Plan; e-Devlet entegrasyonundan hesaplama altyapısına, finansman kaynaklarından yerli dil modellerine kadar pek çok somut adımı kapsıyor.

Türkiye'nin 2030 yılına kadar uzanan yapay zekâ yol haritası, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 2026-2030 Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı, kamu ve özel sektör kaynaklarıyla toplamda 1 trilyon lirayı aşan bir ekonomik değer yaratmayı amaçlıyor.

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Dört temel eksen ve 16 öncelikli eylemden oluşan bu plan; altyapı yatırımlarından insan kaynağına, veri ekosisteminden hukuki düzenlemelere kadar geniş bir alana odaklanıyor. Peki, bu hedefler gündelik hayata, girişimcilere ve sektöre nasıl yansıyacak? Planın öne çıkan başlıklarını yakından inceleyelim.

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Eylem planının dört temel ekseni ne anlama geliyor?

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Planın omurgasını oluşturan "Fark Et", "İstifade Et", "Üret" ve "Yönet" başlıklı dört temel eksen, ülkenin yapay zekâ alanındaki olgunluk yolculuğunun farklı boyutlarını temsil ediyor. Süreç; toplum genelinde okuryazarlığı artırıp hukuki ve etik çerçevenin temellerini atacağımız "Fark Et" aşamasıyla başlıyor. Hemen ardından, kurulan altyapıyı ve yetişen insan kaynağını kamu ile özel sektörde sahaya sürdüğümüz "İstifade Et" evresi devreye giriyor. İşin "Üret" kısmında yerli dil modelleri, robotik sistemler ve güçlü finansman destekleriyle kendi teknolojimizi üretme kapasitemizi perçinlerken ; son olarak "Yönet" aşamasında uluslararası yatırımları çekerek yapay zekâ diplomasisinde ve güvenli yönetişimde standartları belirliyoruz.

Hesaplama altyapısı ve veri merkezleri

Planın öncelikli altyapı hedefi, yapay zekâ ve veri merkezlerinin kurulu gücünü 2030'a kadar en az **1 GW **seviyesine çıkarmak. Bu süreçte veri merkezi ve bulut altyapılarına özel sektör ağırlıklı 10 milyar dolarlık yatırım çekilmesi amaçlanıyor.

"Herkes İçin GPU" programı geliyor

Girişimciler, KOBİ'ler ve araştırmacılar için hesaplama gücüne erişimi kolaylaştıracak "Herkes İçin GPU" programı başlatılıyor. İlk aşamada yıllık 2 milyon GPU-saat kredi tahsis edilecek. Bu kapasitenin 2028 sonuna kadar yıllık 20 milyon GPU-saate çıkarılması öngörülüyor.

Açık veri ve API hamlesi

Yapay zeka modellerini eğitmek için en büyük ihtiyaç "veri". Planda buna yönelik çok net bir hedef var: Ulusal Veri Kütüphanesi kurularak en az 2 bin kamu veri seti makine tarafından okunabilir biçimde yayımlanacak. Daha da önemlisi, bunların en az 100 tanesi API üzerinden geliştiricilerin düzenli erişimine açılacak.

e-Devlet entegrasyonu ve okuryazarlık eğitimi

Yapay zekâ okuryazarlığını ölçmek amacıyla e-Devlet ile entegre bir değerlendirme sistemi kurulacak. Vatandaşlar seviyelerine göre eğitim programlarına yönlendirilecek. İlk 12 ayda 1,5 milyon, iki yıl içinde ise toplam **5 milyon kişinin **Ulusal Yapay Zekâ Okuryazarlığı Programı'nı tamamlaması hedefleniyor.

Uzman yetiştirme ve kamu yatırımları

2027 sonuna kadar 10 bin ileri düzey uzman ve **100 bin uygulama profesyoneli **yetiştirilecek. Ayrıca en az 50 üniversitede temel yapay zekâ dersleri müfredata eklenecek. Kamu da bu sürece öncülük ederek kamu yatırım bütçesinin **en az yüzde 2'sini **yapay zekâ projelerine ayıracak.

Finansman destekleri ve girişim fonları

Girişimcilik ekosistemini desteklemek üzere iki temel fon işletilecek. Ulusal Yapay Zekâ Araştırma Fonu ile 10 milyar TL, Yapay Zekâ Büyüme Fonu ile **15 milyar TL **büyüklüğe ulaşılması planlanıyor. Büyüme fonu aracılığıyla **en az 20 yapay zekâ girişiminin **ölçeklenme yatırımlarına katkı sağlanacak.

Girişimcilere güvenli test sahası

Yapay zekâ teknolojileri hızla gelişirken, şirketlerin ağır mevzuatlara takılmadan yeniliklerini test edebilmesi için "Sandbox" (Düzenleyici Deney Alanı) mantığı devreye alınıyor. Tıpkı güvenli bir kum havuzu gibi çalışacak bu sistem, yeni fikirlerin sahada denenmesine olanak tanıyacak. İlk etapta finans, sağlık, enerji, mobilite ve telekomünikasyon olmak üzere en az beş öncelikli sektörde bu deney alanları kurulacak. Böylece girişimciler, geliştirdikleri yapay zekâ çözümlerini sınırları çizilmiş korunaklı bir ortamda test edip, başarılı projeleri hızla piyasaya sürebilecek.

Sektörel modeller ve ortak Türk dilleri LLM'i

Sağlık, tarım, enerji ve deprem gibi alanlara özel **yerli modeller **geliştirilecek. Ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı üyeleriyle Oğuz, Kıpçak ve Karluk dil ailelerini kapsayan ortak bir Türk dilleri büyük dil modeli (LLM) oluşturulacak. Modelin ilk sürümünün 2027 sonuna kadar hazır olması hedefleniyor. Eylem planının uygulanma süreci, kamuya açık bir ilerleme portalı üzerinden adım adım takip edilecek. Belirlenen hedeflerin sektöre ve günlük yaşama nasıl yansıyacağını ilerleyen dönemde hep birlikte göreceğiz.