OxygenOS'u İyileştirmek İçin Eklenmesi Beklenen 7 Özellik

Geçtiğimiz yıllarda akıllı telefonlarında kullanılan işletim sistemi OxygenOS'u iyileştirmek için kullanıcıların hangi özellikleri istediklerini bildirebilecekleri çeşitli etkinlikler düzenleyen OnePlus, bu noktada kullanıcılarını oldukça memnun ediyor. Şirketin yeni arayüzü tasarladığı şu günlerde kullanıcıların talep ettiği bazı özellikler bulunuyor. Gelin bu özelliklere yakından bakalım.

Ürettiği akıllı telefonların yanı sıra verdiği yazılım desteğiyle kullanıcılarını memnun edip son yıllarda akıllı telefon pazarında ciddi bir ivme yakalayan OnePlus, OxygenOS isimli arayüzünü geliştirmeye devam ediyor. Kullanıcılarının talep ettiği birçok özelliği arayüze entegre eden firma, yakın zaman sonra çıkaracağı yeni arayüzle de kullanıcılarının yüzünü güldürebilir.

Geçtiğimiz yıllarda kullanıcılarının fikirlerini almak için OnePlus Product Manager Challenge gibi etkinlikle düzenleyen şirket, müşterilerinin fikirlerine ne kadar değer verdiğin göstermişti. Bu da ortaya oldukça kullanışlı özelliklere sahip arayüzlerin çıkmasını sağlamıştı. Şimdiyse kullanıcıların yeni OxygenOS'tan birkaç beklentisi bulunuyor. İşte bu beklentilerden bazıları.

1. Tüm OnePlus modelleri için Shelf özelliğinde özgürlük:

OnePlus'ın geliştirdiği OxygenOS arayüzünde bulunan Shelf özelliği, kullanıcıların uygulamalara ve kişilere hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlıyor fakat OnePlus'ın T-Mobile için ürettiği cihazlarda bu özellikte Google uygulamalarının da seçilebilir olduğu bir opsiyon yer alıyor. Kullanıcılar; yalnızca T-Mobile versiyonlarında değil; bu opsiyonun tüm OnePlus modellerinde yer almasını talep ediyorlar.

2. Geliştirilmiş karanlık mod:

Son birkaç yılın en popüler yeniliklerinden biri olan karanlık mod, firmalar tarafından her geçen gün daha da geliştiriliyor. Karanlık modda ton ayarı ve saate göre aktif olma düzeni, kullanıcıların OnePlus'tan istediği özellikler arasında yer alıyor.

3. Always On Display

OnePlus kullanıcılarının belki de en eski taleplerinden biri olan 'Always On Display', hâlâ firmanın arayüzüne eklenmiş değil. Şirket, bugüne kadar pil ömrünü korumak için bu özelliği getirmediğini söylese de diğer üreticilerin arayüzlerinde bu özelliği sunuyor olması, OnePlus'ın tezini zayıflatıyor ve kullanıcıların bu taleplerini yenilemelerine yol açıyor.

4. Daha sade bir parmak izi okuma animasyonu:

OnePlus, ekran içi parmak izi teknolojisini kullanan ilk firmalardan biriydi ve şirket, bunu gösterişli animasyonlarla vurguladı. Şimdiyse bu teknoloji yaygınlaştı ve kullanıcılar artık daha sade animasyonlar talep ediyorlar. Firmanın bu yönde bir değişikliğe gidip gitmeyeceğini ise önümüzdeki süreçte göreceğiz.

5. Daha fazla kişiselleştirme seçeneği:

OxygenOS'ta kullanıcıların kendi kişisel ekranlarını oluşturmaları için birçok seçenek bulunuyor ancak birçok kullanıcı artık bunlardan sıkılmış durumda. Kilit ekranı, saat tasarımı, yazı tipleri ve ekran görselleri; şu anda kullanıcıların daha fazla kişiselleştirme opsiyonu istediği alanlar olarak karşımıza çıkıyor.

6. 'Hepsini Temizle' butonunun yerinin değişmesi:

Kilit ekranı açıkken aşağı kaydırılan bildirim çubuğunun altındaki 'Hepsini Temizle' butonu, parmak izi okuyucusuyla neredeyse aynı konumda bulunuyor. Bu konum benzerliği, çalışan uygulamalar ekranında 'Hepsini Kapat' butonunun yerinde de karşımıza çıkıyor. Kullanıcıların bazıları, parmak izi sensörünün yerine alıştıklarından dolayı istemeden bu butonlara bastıklarını dile getiriyor. Belki de OnePlus, yeni arayüzde bu butonları farklı bölgelerde konumlandırabilir.

7. OnePlus'ın Android 10'la birlikte gelen hareketli kısayollarda yaptığı değişikliği geri alması:

Android 10 tabanlı ilk OxygenOS yayınlandığında OnePlus, ekranın üstte kalan 1/3'lik kısmını 'geri' hareketinden etkilenmeyecek şekilde düzenledi. Sonraki sürümlerde bu özelliği kaldıran OnePlus'tan kullanıcılar bu özelliği tekrar geri getirmesini talep ediyor.

OnePlus'ın OxygenOS arayüzüne ekleyebileceği bazı yenilikleri sizlerle paylaştığımız yazımızın sonuna geldik. Siz de kendi istediğiniz özellikleri yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.