Artık "bu oyun bu kadar eder mi acaba?" diye Batılı Batılı dertlerimiz olamadığına göre gelin oyun fiyatlarının zamlanmasının perde arkasına bakalım.

Oyun fiyatlarının arabaya attığımız yakıtla adeta yarıştığı şu dönemde, oyunlar hoşumuza gittiği için değil; uygun fiyatlı olduğu için alır hâle geldik. “Ya zamlanırsa?” korkusuyla oyun stoklarken öte yandan oyunların bir anda devasa oranda zamlanmalarını izliyoruz. Bu da ilk aşamada Steam, Epic Games gibi platformlara kızmamıza sebep oluyor.

Fakat burada değerlendirmemiz gereken ekonomik sebepler de yer alıyor. Bunlara göz attığımızda sadece zamlara şaşırmakla kalmıyoruz. Onun yanında bu fiyatların neyden kaynaklandığını da görmüş oluyoruz.

Örnek olarak iki kaliteli oyuna bakalım. Elimizde RDR 2 ve Elden Ring olsun.

Bu oyunların ikisi de 60 dolarlık fiyat etiketiyle çıktı ve çıkar çıkmaz da oyun dünyasının beğenisini kazandı. Elden Ring’in ülkemizdeki ön sipariş fiyatı kısa sürede 249 TL’den 299 TL’ye çıkmıştı. RDR 2 ise 299 TL’den çıkışını yapmıştı. Fakat zaman içinde bu oyunlar öyle büyük zamlara maruz kaldı ki ağzımız açık kaldı.

Red Dead Redemption 2, adeta sırtımızdan bıçaklayarak çıkışından yıllar sonra zamlandı.

En azından en başta biz böyle düşünüyorduk. Fakat doların yükselişiyle birlikte maalesef her oyuna geldiği gibi bu oyuna da zam gelmesi kaçınılmazdı. Üstte oyunun dolar karşılığını zamla birlikte görebilirsiniz. Oyunun çıktığı dönemde dolar 5,70 TL seviyelerindeyken şu anda 27’ye dayanmış durumda. Bu da bir fiyat ayarlaması gerekliliği doğuruyor.

Ülkeye yönelik fiyatlandırma gibi avantajlar sunulduğunda avantajlı olsak da sunulmadığında şirketleri kötülemek doğru olmaz. Zorla iyilik istemeye döner bu. Keza Steam’in dolar kurunu güncelleyeceği de uzun zamandır konuşuluyor. Bunlar para açlığından değil, ekonomik sebeplerle yapılan ayarlamalar.

Elden Ring’in de çok bir farkı yok.

Yukarıda oyunun zamlandığı zamanlardaki dolar kurunu görebilirsiniz. Fark edebileceğiniz üzere zamlarla doların artışı birbiriyle tutarlı olarak ilerliyor.

Asgari ücrete oranladığımızda da soru işaretleri artıyor.

Elden Ring’in asgari ücrete oranlandığı bu tabloda, oyunun zamlandığı dönemlerdeki brüt asgari ücret miktarları yer alıyor. Gördüğünüz barlar ise yüzde miktarı. İkinci sütunun diğerlerine kıyasla yüksek olmasının sebebi, fiyat zamlandığı dönemde asgari ücretin henüz güncellenmemiş olması. Onun haricinde garip gelse de birbirine yakın seyreden değerler görüyoruz.

Koskoca 1000 TL’ye büyük oyun bulamadığımız dönemlere giriyoruz. Birçok kaliteli oyunun fiyatı bu barajı aştı bile. Öte yandan sırf henüz zamlanmadı diye bir oyuna 300-400 TL vermek de mantıklı gelmiyorken adeta ne yapacağımızı şaşırdık. Peki sizin gözünüzde, bu verileri gördükten sonra oyun fiyatları bir nebze de olsa anlam kazandı mı?