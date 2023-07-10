Satın almak istediğimiz teknolojik aletlerde indirimi yakalamak günümüz şartlarında bir hayli zor. Her ne kadar üzerinde indirim etiketi olsa da pek çok teknolojik alet, 6 ay öncesine kıyasla çok daha pahalı.

TÜİK verilerine göre; aralık ve haziran aylarını kapsayan dönemde enflasyon oranı %19,77 olarak açıklandı. Ancak tüketici olarak bizlerin hissettiği enflasyon oranı bir miktar daha fazla olabilir. Zira son 6 ay içinde pek çok ürüne zam geldi.

Özellikle teknolojik aletler, dolar kurundaki yükselişten ve enflasyondan büyük ölçüde nasibini aldı. Geçtiğimiz yılın aralık ayında 18 TL civarında seyreden dolar kuru; Haziran ayının sonuna geldiğimizde 25 TL’yi buldu. Peki son 6 aylık süre içinde (Ocak ila Temmuz 2023 arası) teknolojik ürünlerin fiyatları nasıl değişti?

iPhone 13, %56’lık zam oranıyla altın gibi değerlendi.

Geçtiğimiz yılın Ocak ayında 16.299 TL olan iPhone 13, 6 ay öncesine kadar 26 bin TL civarında satılıyordu. Ancak içinde bulunduğumuz Temmuz ayında, Apple ürünlerine gelen son zamlardan iPhone 13 de nasibini aldı ve fiyatı 40.677 TL’ye çıktı.

Yani geçtiğimiz yılın başında 2 tane alabildiğimiz telefondan, şimdi yalnızca 1 tane alabiliyoruz.

Samsung S22 Ultra ise bu zamlardan iPhone 13 kadar etkilenmedi.

Samsung, Şubat ayında S23 Ultra’yı piyasaya sürmeden hemen önce bir önceki nesil olan S22 Ultra ocak ayında internette yaklaşık 31 bin TL’ye bulunabiliyordu. S23 Ultra’nın çıkışının ardından da bir önceki serinin fiyatları düşmeye başladı. Ancak içinde bulunduğumuz enflasyon ve dolardaki yükselişe Samsung telefonlar da dayanamadı.

Sonuç olarak telefonun fiyatı bir süre düşmüş olsa da şu anda Samsung’un internet sitesinde 41.999 TL’den alıcı buluyor. (Vergi zammı henüz fiyatlara yansımadı.)

Günümüzün en moda teknolojik aletlerinden akıllı saatler de bu süreçte yerinde saymadı.

Apple’ın en çok tercih edilen modellerinden biri olan Apple Watch 8, yaklaşık 10 bin TL olan fiyatını 13.728 TL’ye çıkardı.

Farklı marka akıllı saatlerin ise Apple kadar zamlanmadığını söyleyebiliriz. Biliyorsunuz ki Apple, geçtiğimiz yıldan bu yana toplam 3 defa tüm ürünlerine zam yaptı. Bununla birlikte akıllı saat fiyatları da diğer markalara kıyasla daha fazla yükseldi.

Diğer markalar demişken; Huawei akıllı saatler bu süre boyunca inişli çıkışlı fiyat grafiğine sahipti ancak genel anlamda pek fazla zam almadılar. Ocak ayının başında 5.400 TL bandında olan Huwei Watch GT 3 Pro, şu anda 5.598 TL'ye alınabiliyor. Diğer modeller için de benzer zamlar görmek mümkün. Bu durum Samsung ve Xiaomi gibi diğer akıllı saat markalarında da geçerli.

2022-2023 yıllarının en popüler teknolojik aletlerinden biri olan airfryer’larda ise durum biraz daha farklı.

Biliyorsunuz ki geçtiğimiz aylarda airfryer’ların vergilendirmesi üzerinde bir dizi değişiklik yapıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte ithal edilen en ucuz airfryer'lar bile 100 dolar üzerinden vergilendirilmeye başlandı.

Bu durum uygun fiyatlı ithal airfryer’lar için zam anlamına gelse de daha yüksek fiyattan satılan ürünler için bir miktar indirim anlamına geldi. Bu sebeple de yılın başında yaklaşık 8.400 TL olan Philips XXL Airfryer'ın fiyatı da 5.800 TL bandına düştü.

Konsol oyuncuları seri üzgün çünkü Xbox ve PlayStation fiyatları da zamlardan nasibini aldı.

Yılın başında Xbox Series S aldıysanız, kendinizi şanslı sayabilirsiniz. Zira bir Xbox Series S sahibi olmak için şu anda yaklaşık 3 bin TL daha fazla para ödemeniz gerekiyor. Ocak ayında 7 bin TL bandında satılan konsol, şu anda yaklaşık 10 bin TL.

PlayStation için de benzer bir durum söz konusu. PlayStation 4 ve PlayStation 5'in de fiyatı ocak ayından bu ayına 3 bin TL artış gösterdi.

Bir gecede 88 bin TL zamlanan Fiat Egea, son 6 ayda %71 oranında zamlandı.

Fiat Egea, hala en uygun fiyatlı arabalardan biri. Ancak 2023 yılının başında 374.900 TL olan fiyatı, bu gün maalesef ki 643.900 TL’ye çıkmış durumda. Dolayısıyla ‘en ucuz’ diye tanımlamaya devam etsek de artık bir Fiat Egea sahibi olmak pek de kolay değil.

Bazen trafiği altüst eden bazen de trafikten kaçışımız olan elektrikli scooter'lara geldik.

Eskiden “trafik” denince aklımıza gelen ilk şehir İstanbul olsa da bu durum gün geçtikçe değişiyor. Zira nispeten daha küçük şehirlerimizde de gün geçtikçe trafik bir sorun haline gelmeye başladı. Trafikten kaçmayı kolaylaştıran tüm elektrikli scooter'lar, Ocak ayından bu yana yaklaşık 3 bin ila 7 bin TL arası fiyat artışı yaşadı.

Türkiye’nin en uygun fiyatlı otomobilleri bile neredeyse milyon TL’lere çıktı, elektrikli scooterlar zamlandı. Belli ki biz bu sene evden zor çıkacağız, bari evimizde temiz hava alalım dedik...

Hava temizleyicilere de zam geldi tabii ki.

Korkmayın, neyse ki hava temizleyicilere gelen zam; diğerleri kadar acıtacak cinsten değil. Zira hala pek çoğumuz soluduğumuz havanın ne kadar kaliteli olduğunu, kullandığımız telefon kadar önemsemiyoruz.

Son 6 ay içinde neredeyse bütün markaların hava temizleyicileri yaklaşık 1-2 bin TL civarında zam aldı.

Madem evde oturuyoruz, Game Pass alıp 1-2 oyun oynayalım desek; onu da artık daha pahalıya yapıyoruz.

Game Pass’e de biliyorsunuz ki 6 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla zam geldi. Bilgisayar ve konsol üyelikleri 29,99 TL’den 79,99 TL’ye; Ultimate aboneliği ise 44,99 TL’den 120,99 TL’ye çıktı. (Yaklaşık %166 zam uygulandı.)

Uzun süredir zam gelmeyen Amazon Prime üyelik ücretlerine de nihayet(!) zam yapıldı.

Amazon Prime, özellikle oyuncular tarafından oldukça seviliyor. Zira aynı üyelikle dizi izleyebiliyor, sevdiğiniz yayıncılara Prime ile abone olabiliyor, Amazon üzerinden avantajlı alışveriş yapabiliyor ve ücretsiz oyun içi içeriklere erişim sağlayabiliyorsunuz. Üstelik tüm bunlara ayda yalnızca 7,99 TL ödereyerek sahip olabiliyordunuz; ta ki geçtiğimiz aylarda gelen zama kadar.

Amazon Prime, 7,99 TL'ye alabildiğimiz tek şeyin 1 ekmek veya Amazon Prime üyeliği olduğunu anlamış olacak ki geçtiğimiz ay abonelik ücretine yaklaşık %400 oranında zam uygulayarak; 39,99 TL'ye çıkardı.

Arkadaşlarımızla 2 fotoğraf çekildik. iCloud hemen “Depolama alanınız doldu!” diye uyarı verdi.

Artık arkadaşlarımızla fotoğraf çekilirken bile iki kez düşünüyoruz. Zira yeni ücretlendirmeyle birlikte:

Aylık 6,49 TL olan 50 GB saklama alanı 12,99 TL’ye,

olan saklama alanı 12,99 TL’ye, 19,99 TL olan 200 GB saklama alanı 39,99 TL’ye ,

olan saklama alanı , 2 TB’lık iCloud saklama alanı ise 64,99 TL’den 129,99 TL’ye çıktı.

Böylece tüm iCloud saklama paketleri %100 zamlanmış oldu. Diyeceksiniz ki "Bir ayda 40 TL'yi nelere vermiyoruz?" Haklısınız fakat her ay ödeme yaptığınız tüm abonelikleriniz birleştiğinde cebimizden bir hayli para çıktığını görebilirsiniz.

Bilgisayar oyuncuları için de pek parlak bir 6 ay olmadı çünkü neredeyse tüm oyunlar zamlandı.

Biliyorsunuz ki kısa bir süre önce Steam, kur güncellemesi yaptı ve 1,8 TL üzerinden hesaplanan dolar kuru 10 TL’ye çıkartıldı. Bu da pek çok oyunun %400’e kadar zamlanmasına sebep oldu. Zamlardan en çok etkilenen oyunlardan birkaçının yeni ve eski fiyatları şu şekildeydi:

The Witcher® 3: Wild Hunt: 59,99 TL’den 249,99 TL’ye ,

, Dark Souls III: 179 TL’den 899 TL’ye ,

, Red Dead Redemption 2: 299 TL’den 1150 TL’ye ,

, Grand Theft Auto V: 169 TL’den 550 TL’ye çıktı.

E bir de bu oyunları kaldırabilecek işlemci lazımdı... Onlara da yaklaşık yüzde 10 ila 40 arası zam geldi.

İşlemci denince akla gelen ilk markalardan olan Intel ve AMD, bir süredir kıyasıya bir rekabet halindeler. Fiyatlar konusunda ise her iki marka da insaflı zamlar uyguladı diyebiliriz. Zira Intel’in en çok tercih edilen modellerinden bazıları %10-20 arasında zamlanırken, AMD tarafında ise %20 ila 40 arası zam uygulandı.