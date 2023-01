Video oyunu severlerin oyunlarda umarsızca kovaladıkları, bulmak için çok uğraş verdikleri, geliştiricilerin oyunun içine gizleyerek yerleştirdiği unsurlara easter egg deniyor. Bu easter egg’ler çoğunlukla eğlenceli materyaller barındırsa da bazıları hayatı sorgulamamıza sebep olacak kadar üzücü olabiliyor…

Oyun oynarken denk geldiğimiz easter egg’ler çoğunlukla eğlenceli olurlar ve bizi kısa bir süreliğine de olsa akışına kapıldığımız hikâyenin dışına çıkartırlar. Ancak her easter egg böyle değil; bazıları öyle üzücüdür ki bizi hikâyenin dışına çıkarmakla kalmaz, belli bir süre uzaklara dalmamıza sebep olur…

Neyse ki üzücü easter egg’ler, eğlenceli veya gönderme amaçlı olanlara kıyasla bir hayli azlar. Dolayısıyla aralarından en üzücü olanlarını seçmek pek zor olmadı. (Listeye geçmeden uyaralım, listeye aldığımız olaylar spoiler içeriyor olabilir.)

Far Cry New Dawn: Far Cry 5’teki can dostumuz Boomer’ın mezarı

Far Cry 5, gerek açık dünyası gerek müzikleriyle seri içerisinde en otantik olan oyun. Bu oyunla birlikte seriye ‘yoldaş’ mekaniği gelmişti. Açık dünyada belirli NPC’ler ile karşılaşıp onlarla birlikte hareket edebiliyorduk. Bu yoldaşlardan biri de cesur köpek Boomer idi.

Far Cry 5’in hikâyesinin sonunu biliyorsanız, Boomer’ın kaderini de tahmin edebiliyorsunuzdur. Far Cry 5’in olaylarından 17 yıl sonrasını anlatan Far Cry: New Dawn’da can dostumuz Boomer’ın mezarını bulabiliyoruz.

Marvel’s Spider-Man: Oyunun içine koyulan evlilik teklifinin bir işe yaramaması

Aslında easter egg’in kendisi üzücü değil, sevindirici bir şey ancak ardından yaşanan olaylar bir hayli üzücü. Bir adam, Marvel’s Spider-Man piyasaya sürülmeden kısa bir süre önce Twitter’dan bir çağrıda bulunuyor ve sevgilisine evlilik teklifini oyunun içinde yapmak istediğini belirtiyor.

Bunun üzerine oyunun geliştiricileri, bir sinema tabelasının üzerine ‘Maddie, benimle evlenir misin?’ yazıyor. Ancak oyunun çıkışına az bir süre kala bu kişi, kız arkadaşı tarafından aldatılıyor, hem de kişinin ağabeyi ile. Tabii ki ilişkileri son buluyor ancak evlilik teklifini hâlâ oyunun içinde bulabiliyoruz.

Dead Island: Fragmanda zombilere yem olan çekirdek ailenin odası

İkincisinin fragmanı büyük heyecan yaratan ancak bir türlü piyasaya çıkmayan Dead Island’ın ilk oyunu da fragmanıyla büyük bir beğeni toplamayı başarmıştı. Hatta oyun tarihinin en üzücü fragmanıdır desek abartmış olmayız. İşin daha üzücü yanı, fragmandaki aileyi oyunda da bulabiliyorsunuz.

Resident Evil 3: Kendo’nun kızı

Resident Evil 2’nin remake’inde Kendo diye bir karakterle tanışıyoruz. Bu karakter, zombiye dönüşmüş olan kızını öldürmememiz için bizim karakter Leon’a yalvarıyor. Resident Evil 3 Remake’i, 2’nin öncesini anlatıyor, dolayısıyla Kendo karakteri ve kızının hikayesinin daha öncesini görebiliyoruz.

Resident Evil 3 Remake’te Jill ile Kendo’yu tekrar ziyaret edebiliyoruz ve kızının tam dönüşmeden önceki halini görebiliyoruz. Kendo’nun gerçekten yürek burkan bir hikâyesi var.

Red Dead Redemption 2: Bonny McFarlane’in kocasının mektubu

Eğer ilk Red Dead Redemption’u oynadıysanız, Bonnie McFarlane karakterinin ne kadar büyük bir rol oynadığını biliyorsunuzdur. İkinci oyunda bu karakteri maalesef fiziksel olarak sadece Red Dead Online’da görebiliyoruz.

Ancak Bonnie’nin ilk oyunda bahsettiği eski kocasını, ikinci oyunda bulabilmemiz mümkün ancak kaçırması çok kolay bir etkileşim. Flat Iron gölünün etrafındaki sahillerde gezerken uzaklardan ölü bir beden görüp yaklaştığınızda ve yağmalamaya çalıştığınızda bu kişinin aslında ölmediğini görüyoruz.

Kendisi elimize bir mektup tıkıştırıyor ve oracıkta canını veriyor. Mektubu okuyunca bunun Bonnie’ye, eski kocası tarafından yazılmış bir mektup olduğunu görüyoruz. Mektupta kendisi ne kadar üzgün olduğunu anlatıyor ve işleri düzeltmek için her şeyini feda edebileceğini söylüyor.

Batman Arkham City: Bruce Wayne’in ebeveynlerinin öldürüldüğü sokağı tekrar ziyaret edebiliyorsunuz

Bugüne kadar sevdiğimiz ve popüler olan süper kahramanlarının neredeyse hepsinin trajik bir arka plan hikâyesi vardır, Batman de bunlardan biri. Bildiğiniz gibi Bruce Wayne daha çocuk yaştayken anne ve babası, sinema çıkışında bir ara sokakta vurularak öldürülüyorlar.

Batman Arkham City oyununda bu ara sokağa gidip Bruce Wayne’in anne ve babasının şeritlerini görebiliyor ve onları saygıyla anabiliyorsunuz.

Fallout 4: Evan

Fallout 4’te denk gelebileceğiniz Evan karakteri, Reddit kullanıcısı NoohjXLVII'nin vefat eden kardeşi Evan’a göndermedir. Bethesda, babaları öldükten sonra iki erkek kardeşi desteklemenin bir yolu olarak gönderilen Fallout ürünlerini içeren bir ikmal paketi gönderecekti.

Ancak Evan, paket teslim edilemeden vefat etti. Bethesda, Evan’ı oyunun Nuka-World bölgesine uzakları seyreden, etkileşime geçince karşılıksız bir eşya veren bir NPC olarak ekledi. Böylece Evan, sonsuza kadar sevdiği oyunun içinde yaşayabilecekti…

Ghost Recon: Wildlands: Efsane ajan Sam Fisher, bir başka efsane olan Solid Snake’in emekli olduğunu öğreniyor

Ghost Recon: Wildlands’in bir görevinde oyuna Splinter Cell’den tanıdığımız efsane ajan Sam Fisher da dahil oluyor. Göreve girdiğimiz anda bir ara sahne giriyor ve Sam Fisher, Solid Snake’ten “Göz bandı veya bandana takan biri daha vardı, ne oldu ona?” diye soruyor ve “Emekli olduğunu duydum” cevabını alıyor.

Fisher, “O zaman sadece ben kaldım” deyip uzaklara dalıyor. Böylece oyun tarihinin en büyük iki ajanının birbirine saygılı vedalarını izlemiş oluyoruz, duygulanmamak elde değil…

Call of Duty: Modern Warfare 3: Sanctuary haritasında, terörist saldırısında ölen ailenin seslerini duyabilirsiniz

Call of Duty, her zaman savaşın siviller üzerindeki ağır etkilerini gösteren bir oyun olmayı başarmıştı. Modern Warfare 3’te de böyle bir durum mevcut. Oyunun Londra bölümündeyken bir kimyasal saldırı yapılmadan hemen önce bir ailenin tatil görüntülerini izliyoruz ve acı bir son ile karşılaşıyoruz. Oyunun çok oyunculu haritalarından biri olan Sanctuary’de, bu ailenin seslerini duymak mümkün.

Battlefield 1: Ağlayan bebek ve onu susturmaya çalışan annesi

Battlefield 1, I. Dünya Savaşı'nı konu alıp da duyguyu oyuncuya bu kadar fazla geçirebilen tek oyundur. Çok oyunculu haritalarda onca tank, tüfek ve top mermisinin seslerinin yarattığı kaostan denk gelmemiş olabilirsiniz ancak DLC haritalarından biri olan Prise De Tahure’de can yakan bir detay mevcut.

Haritada, videoda göreceğiniz binanın içerisindeki kapının dibine girdiğiniz zaman ağlayan bir bebek ve yerlerinin bulunmaması için onu susturmaya çalışan bir annenin seslerini duyabiliyorsunuz. Savaş gerçekten çok kötü bir şey.

Rainbow Six Siege: Ölen oyuncu adına geliştiricilerden duygulandıran jest

Rainbow Six Siege’den üzücü bir easter egg çıkmasına şaşırdınız biliyoruz. ‘Theme Park’ haritasında, binanın girişinde bulabileceğiniz bir oyun makinesinde, oyunun sıkı bir hayranı olan ancak ne yazık ki hayatını kaybeden bir oyuncunun kullanıcı adı ‘bostonbearjew’ ve skoru yer alıyor. Konuyla alakalı Reddit sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

GTA 5: Her gün sahibinin mezarına giden köpek

GTA 5 her ne kadar absürt komedi unsurlarıyla dolu bir oyun olsa da içerisinde bir tane easter egg var ki denk gelince yürekleri burkuyor. Los Santos mezarlığında gündüz vakti bulunursanız, Terrier cinsi bir köpeğe denk gelebilirsiniz. Bu köpeği takip ederseniz, ölmüş sahibinin mezarına gittiğini ve orada oturup beklediğini göreceksiniz.