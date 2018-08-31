Bu Balık Türünün Üyeleri, Aynada Kendilerini Tanıyabiliyor

Aynaya baktıklarında kendilerini tanımayan canlıların olduğunu duymak size şaşırtıcı gelebilir, ancak durum böyle. Bir tropik balık türü olan “cleaner wrasse” yani “temizleyici” balıkları, öz farkındalık testlerini başarıyla geçtiler. Yani aynaya baktıklarında kendilerini hatırlayabiliyorlar. Peki bu ne anlama geliyor?

Öz farkındalık sahibi canlıların beyin yapıları, diğer canlılara göre oldukça karmaşık olabiliyor. Artık biliyoruz ki zekanın ve bilişsel yeteneklerin beynin boyutuyla doğrudan bir ilişkisi bulunmuyor. Yine de bir balığın, üstelik parmak boyutundaki küçük bir balığın, mercimek kadar beyni ile kendi kendini tanıyabilmesi şaşırtıcı olsa gerek.

“Temizlikçi” anlamına gelen “cleaner wrasse” adındaki bir balık türü, öz farkındalık testini geçen bazı memeli ve kuşların bulunduğu canlı grubuna dahil edildi. Uluslararası bir araştırmacılar ekibi, bu küçük canlıların kendi yansımalarını tanıyabildiklerini, beyinlerinin bir kısmının kendi varlığının farkında olduğunu söylediler.

Ayna karşısında kendini tanıma testleri (MSR), 1970’li yılların başında psikolog Gordon Gallup tarafından, genç şempanzeler üzerinde yapılan testlerle başladı. Hayatlarında daha önce hiç ayna görmemiş olan ergenlik çağındaki maymunlar, bu ilk testlerde kendi görüntülerini önce birer tehdit olarak algıladılar. Bir süre sonra yansımalardaki şeyin kendi bedenleri olduklarını anlamaya ve görüntüyü incelemeye başladılar. Süreç sonunda şempanzelerin öz farkındalık sahibi oldukları kanıtlandı.

Bu durum şempanzelerin, sonradan yapılan deneylerde öz farkındalık sahibi olduklarını kanıtlanan fil, yunus ve güvercinlerin, içinde bulundukları grubun bireylerini de ayrı ayrı tanıyabildiklerini ortaya çıkarttı. İlerleyen çalışmalarda karıncalar da öz farkındalık sahibi olarak tanımlandılar.



Temizlikçiler, diğer balıkların üzerlerini de temizliyorlar

Araştırmacılar, bu kez ayna üzerine koyulan bir engelin (boya lekesi gibi), ortadan kaldırılması konusunda deney yaparak bir canlıyı test etmek istediler. Temizlikçi olarak bilinen ve yüzeylerdeki lekeleri kazıyan “cleaner wrasse” türü bunun için çok idealdi. Çünkü yüzeydeki lekeleri geçirmek konusunda uzman olan bir başka balık türü bulmak zordu. Temizlikçiler diğer balık türlerine kıyasla daha iyi görüş kalitesine sahipler.

Bilim insanları 10 balığı tek tek testlerin yapılacağı tanklara yerleştirdiler. Balıklar tıpkı şempanzelerde olduğu gibi yansımalarını önce tehdit olarak algılayıp, ardından sakinleşerek durumu kavradılar. Bilim insanları sonuçların kesinliği hakkında hala tartışsalar da, yapılan tespitler son derece ilginç.

İnsanların öz farkındalık sahibi olmaları, doğumlarından itibaren 6 ila 7 yıl alıyor. Kediler, köpekler ya da ahtapotların hepsi bu testlerden geçemiyorlar.