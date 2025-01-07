Yeni evcil hayvan akıllı kapı modeli CES 2025'te tanıtıldı. Evcil hayvanların güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirilmiş ve enerji kesintilerine karşı dayanıklı.

Pawport, CES 2025’te akıllı evcil hayvan kapısının yenilenmiş versiyonunu tanıttı. Bu yeni model, ek dış kapısı ile evcil hayvanların güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Phoenix merkezli teknoloji girişimi Pawport, CES 2025’te akıllı evcil hayvan kapısının yenilenmiş versiyonunu tanıttı. Yeni model dayanıklı malzemelerle üretilmiş olup güvenlik önlemleri de önemli ölçüde artırılmış.

Sesli komutlarla kapıyı kontrol etmek mümkün

Yeni akıllı kapı, enerji kesintisi durumunda da çalışmaya devam etmesini sağlayan şarj edilebilir bir batarya ile donatıldı. Ayrıca yeni modelde iç ve dış kapıları birleştiren bir tünel bulunuyor. Pawport yeni tasarımı ile özellikle hayvanların eve izinsiz giriş çıkış yapmasını engellemeyi amaçlıyor.

Yeni akıllı kapı hareket algılama ve takip teknolojisi ile evcil hayvanınız yaklaştığında otomatik olarak açılabiliyor. Mevcut uygulaması üzerinden kapının açılma zamanlarını ayarlamak ve sesli komutlarla kapıyı kontrol etmek de mümkün. Pawport’un yeni versiyonunun güvenliği son derece artırılmış durumda. Pawport, 500 dolardan başlayan fiyatlarla 2025 yılı başında satışa sunulacak.