MrBeast ve MKBHD gibi ünlü YouTuber'ların tanıttığı Honey eklentisi, büyük dolandırıcılık iddialarıyla gündemde. PayPal’ın bu durumu nasıl yöneteceği ise merak konusu oldu.

Ünlü YouTuber MegaLag'in paylaştığı yeni video, PayPal'ın popüler tarayıcı eklentisi Honey ile ilgili büyük bir dolandırıcılık iddialarını gündeme getirdi. Bu dolandırıcılık skandalı, eklentiyi kullanan milyonlarca kişiyi etkilemiş durumda.

MrBeast ve birçok influencer tarafından tanıtılan Honey eklentisinin, kullanıcıların kişisel bilgilerini kötüye kullanarak dolandırıcılık faaliyetlerine yol açtığı iddia ediliyor. PayPal’ın 2020 yılında 4 milyar dolara satın aldığı bu eklenti, son zamanlarda herkesin odağı haline geldi.

Honey ile ilgili güvenlik açığı ve dolandırıcılık iddiaları büyüyor

Honey, kullanıcıların online alışverişlerde indirim kodları bulmasına yardımcı olan popüler bir tarayıcı eklentisiydi. Ancak yapılan son araştırmalar, bu eklentinin yanıltıcı reklamlar yayınladığını ve sınırlı indirim seçenekleri sunduğunu ortaya koydu. PayPal’ın eklentiyi nasıl yönettiği ve kullanıcı verilerini nasıl kullandığı konusunda ciddi endişeler gündeme gelmiş durumda.

MrBeast ve tanınmış pek çok YouTuber tarafından tanıtılan Honey, şimdi eleştirilerin odağı haline geldi. YouTube kanalı MegaLag tarafından yayımlanan bir videoda, eklentinin güvenlik açığına dikkat çekildi. Videonun izlenme sayısı ise hızla artarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.