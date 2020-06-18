Gerçek adı Felix Kjellberg olan İsveçli YouTube fenomeni PewDiePie, kısa bir süre önce tanıtılan PlayStation 5 fiyatının hala açıklanmaması nedeniyle Sony’i eleştirdi. Ünlü isim, bu gizliliğin PS5’in fiyatının çok yüksek olmasından kaynaklanıyor olabileceğini söyledi.

Japon teknoloji devi Sony'nin uzun zamandır beklenen yeni oyun konsolu PlayStation 5, geçtiğimiz hafta resmen tanıtıldı. Daha önce pek çok sızıntı ve söylentiye konu olan PS5, etkileyici donanım özellikleri kadar, tasarım diliyle de bir hayli dikkat çekti.

Bununla birlikte, oyun konsoluna dair tüm detayların belli olduğunu söylemek yanlış olur. Zira PS5’e dair belki de en çok merak edilen konu, hala gizemini koruyor: Doğru tahmin ettiniz, fiyatı. Oyuncular, selefine göre muazzam yükseltmeler alan konsolun ne kadara mal olacağını öğrenmek için sabırsızlanıyorlar.

Sony, tasarımıyla çok tartışılan PlayStation 5'in fiyatını henüz açıklamadı

Sony, Şubat 2013’te tanıttığı önceki nesil konsolu PS4'ün fiyatını ilk anda açıklamasa da birkaç ay sonra, E3 etkinliğinde merakları dindirmişti. Oyun konsolu için belirlenen 399 dolarlık fiyat etiketi, o dönem için yüksek bulunmuştu.

16 Haziran’da PS5 hakkındaki görüşlerini paylaştığı bir video yayınlayan YouTube fenomeni Felix Kjellberg, ya da bilinen ismiyle PewDiePie, “Sony, PlayStation 4'ü duyurduğunda fiyat gerçekten inanılmazdı. Bundan gurur duyuyorlar mıydı? Emin değilim. PlayStation 5’in fiyatını açıklamamış olmaları iyi bir haber değil” dedi.

İsveçli içerik üreticisi, fiyatın tahmin edilenden daha yüksek olduğu için PS5 fiyatının açıklanmamış olabileceğini düşünüyor. Çoğu insanın beklediği tavan fiyat 500 dolar, ancak konsolun yüksek donanım özellikleri göz önüne alındığında bu meblağ daha da yüksek olabilir.

PS5’in çok tartışılan tasarımı hakkında da yorum yapan PewDiePie, “Şahsen daha iyi olabilirdi. O adam olmak istemiyorum ama kimsenin tepkisini görmeden önce bile, 'gerçekten çirkin gözüküyor' dedim” şeklinde konuştu. Detaylarına buradan ulaşabileceğiniz PlayStation 5’in bu sonbaharda satışa çıkması bekleniyor.

PewDiePie'ın PS5 hakkındaki görüşlerini paylaştığı video