PlayStation 5'in Fiyatı ve Çıkış Tarihi Amazon'da Göründü

Oyunseverlerin büyük bir heyecanla bekledikleri PlayStation 5 hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Amazon Fransa'dan sızdırıldığı ifade edilen bir görüntü, Sony'nin yeni oyun konsolunun fiyat ve çıkış tarihini ortaya koyuyor. Sızdırılan fiyat, milyonlarca oyuncuyu memnun edecek cinsten.

PlayStation 5'in fiyatı ile ilgili yaşanan sızıntı, daha çok akıllı telefon sızıntılarıyla bilinen Ben Geskin aracılığıyla gün yüzüne çıktı. Geskin'in paylaşmış olduğu fiyat resmen doğrulanmamış olsa da ihtimalinin dahi heyecanlandırdığını söyleyebiliriz.

Amazon Fransa'dan sızdırıldığı iddia edilen, PlayStation 5'in normal sürümünün 499.99 euro (yaklaşık 3.850 TL + vergiler) karşılığında satın alınabileceğini ortaya koyuyor. Üstelik söz konusu ekran görüntüsünde PlayStation 5'in teslimat tarihinin 20 Kasım 2020 olarak planlandığı ifade ediliyor. Aslına bakacak olursak bu sızıntı, PlayStation 5'le ilgili daha önce ortaya atılmış olan iddialarla da örtüşüyor.

Amazon Fransa'da yer aldığı ifade edilen görüntü

Sony, The Future of Gaming başlıklı etkinliğinde PlayStation 5'in iki versiyon olacağını açıkladı. Bu versiyonlardan bir tanesi normal ve disk okuyucusu olan versiyondu. İkinci versiyon ise "Digital Edition" olarak isimlendiriliyor ve bir disk sürücü bulundurmuyor. Amazon Fransa'da yaşanan sızıntı, PlayStation 5 Digital Edition'ın fiyatını da gözler önüne seriyor.

Herhangi bir disk girişi olmayan ve sadece PlayStation Store aracılığıyla oyun indirebileceğiniz PlayStation 5'in Digital Edition sürümü, normal sürüme oranla 100 euro daha uygun fiyatlı olacak. Amazon Fransa'ya göre PlayStation 5 Digital Edition'ın fiyatı 399.99 euro (yaklaşık 3.100 TL + vergiler) olarak karşımıza çıkıyor ve aradaki fiyat farkı, pek çok oyunseverin yüzünü güldürecek cinsten.

Pek çok oyunsever ve oyun dünyasına yakın isim, PlayStation 5'in dijital sürümde 499 euro, disk sürücülü sürümde ise daha yüksek bir fiyata sahip olmasını bekliyordu. Bu nedenle sızıntının oyunseverler için sevindiri bilgiler sunduğu söylenebilir.