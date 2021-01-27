Philips, Ambilight Özellikli 2021 OLED TV'leri Tanıttı

Philips, 2021 yılında satışa süreceği ve boyutları 48 inç ile 77 inç arasında değişen, HDMI 2.1 ve ambilight özellikli yeni OLED televizyonlarını tanıttı.

Televizyon pazarının en önemli aktörlerinden biri olan Philips, OLED TV serisi ile büyük başarı yakalamıştı. Bu yılın yeni OLED televizyon modelleri tanıtılırken, firmanın ilk defa 77 inç tercihinde bulunduğu dikkat çekti.

Bu yılın OLED televizyonları arasında 48, 55 ve 65 inçlik versiyonların yanında 77 inçlik modeller de yer alacak. Ayrıca akıllı özelliklere sahip olan bu televizyonlarda Android 10 işletim sistemi, HDMI 2.1 bağlantı ve 4 yönlü ambilight özelliği yer alacak.

Philips 2021 OLED TV'ler ortaya çıktı

Philips bugün 2021 yılının ilk yarısında çıkaracağı akıllı televizyonları tanıttı. OLED806 ve OLED856 olarak adlandırılan televizyonlar, geçen yılın OLED805 ve OLED8565 modellerinin yerini alacak.

Philips OLED806 modellerinde bu yıl 77 inç seçeneği de bulunacak olsa da OLED856 için böyle bir seçenek yer almayacak. Ayrıca ikinci seride 48 inç seçeneğinin de olmadığını hatırlatalım. Bu modellerin yılın ikinci yarısında duyurulması bekleniyor.

OLED856 V şeklinde şeklinde bir ayaklığa ve ,krom renklere sahip. OLED806 iki çift ayaklı bir tasarımla geliyor. Görüntü kalitesi, ses ve işlemci teknolojisi gibi açılardan baktığımızda ise iki seri arasında bir fark göremiyoruz.

Philips bir kez daha iddialı

2021 yılında OLED TV'lerde ilk kez HDMI 2.1 desteği karşımıza çıkarken televizyonun desteklediği yayınlar arasında 4K120, VRR, eARC ve ALLM yer alıyor. Ayrıca firmanın açıklamasına göre bu cihazlarda AMD FreeSync Premium Pro sertifikası da yer alacak.

Philips OLED akıllı televizyonlar, PlayStation 5 ve Xbox Series X gibi yeni nesil konsolların da ihtiyaç duyduğu yüksek görüntü kalitesini sağlayacak. Ayrıca HDR10+ uyumlu olacak televizyonlarda, yeni kullanılan teknolojiler sayesinde bir film izlerken işlemci kendini ona göre adapte edecek. Sabit görüntülerin cihaza hasar vermesini engelleyecek teknolojiler de yine bu televizyonlarda karşımıza çıkacak.