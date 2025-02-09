Pilotlar Neden Bilinçli Olarak Yere Sert İniş Yapar?

2 dk okuma süresi
0
0
0
0
0
Bazen pilotlar neden uçağı yere sert bir şekilde indirir? Bilinçli olarak yapılan bu durumun sebeplerini inceliyoruz.

Uçak yolculuklarınızda zaman zaman uçağın piste çok sert bir şekilde iniş yaptığını hissetmişsinizdir. Bu sert inişlerin çoğu bilinçli bir şekilde yapılıyor. 

Peki bunun altında yatan sebep ne? Aslında bu durumun birkaç sebebi var. 

İlk sebep, lastiklerin piste daha hızlı tutunması.

uçak

Özellikle ıslak veya kaygan pistlerde, pilotlar daha sert iniş yaparak lastiklerin zemini daha hızlı kavramasını sağlar. Bu da uçağın kayma riskini azaltır. 

Rüzgarlı havalar da sert iniş için önemli bir gerekçe. Bu tarz hava koşullarında uçağın piste daha kontrollü inebilmesi ve indikten sonra savrulmaması için sert inişler tercih ediliyor. 

Pistin uzunluğu da başka bir faktör. 

uçak

Kısa pistlerde uçakların mesafe az olduğu için daha hızlı durması gerekir. Çünkü eğer iniş yumuşak olursa, uçak pistin büyük bir bölümünde süzülmeye devam edebilir ve mesafe güvenli bir iniş için yeterli gelmeyebilir. Sert iniş, lastiklerin pisti hızlıca kavramasını sağlar ve frenleme sisteminin daha etkili kullanılmasına yardımcı olur.

Bahsettiklerimizin dışında farklı sebepler de var. 

uçak

Mesela uçaktaki yakıt seviyesine bağlı olarak inişin sertliği değişebiliyor. Tam yüklü bir uçak iniş esnasında yere daha sert temas edebiliyor. Ya da iniş sırasında oluşan hava türbülansları yine uçağın daha sert inmesine neden olabiliyor. Tabii ki yukarıdakilerden farklı olarak bunlar bilinçli olarak gerçekleşen durumlar değil. 

Uçaklarla ilgili daha fazla bilgi için: 
İLGİLİ HABER

Ortamlarda Anlatırsanız Bir Pilot Kadar Havalı Olabilirsiniz: Uçaklarla İlgili En Merak Edilen Gizemlerin Cevaplarını Açıkladık
İLGİLİ HABER

Uçakların Neden Neredeyse Hepsi Beyazdır? Hayati Sebepleri Var!
İLGİLİ HABER

Uçaklar, Geri Vitesleri Olmadığı Hâlde Geri Gitmeyi Nasıl Başarıyorlar?

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler