Trabzon Havalimanı'na iniş yaparken pistten çıkan ve yamaçtan sürüklenen uçağın pide salonu yapılacağı açıklandı. Açıklama Yomra Belediye Başkanı'ndan gelmişti. Twitter kullanıcıları bu açıklamayı dillerine doladı.

Tarihler 13 Ocak 2018 tarihini gösterirken Ankara'dan kalkan Pegasus Havayolları uçağı, Trabzon Havalimanı'nda iniş esnasında pistten çıkmıştı. Deniz kenarındaki havaalanından denize doğru savrulan uçak, yamaçta kayıp durmuştu.

Olayın üstünden 3 yıldan fazla zaman geçmişken, Trabzon'un Yomra ilçesinin belediye başkanı Mustafa Bıyık, uçak enkazının belediyenin kasasından tek kuruş çıkmadan tüm Karadeniz'in hizmetine sunulacağını açıkladı.

Uçak pide salonu oluyor

Uçağın pide salonuna dönüştürüleceğini açıklayan Bıyık, "Sancak Mahallemizde bulunan belediyemize ait olan ve kiracılarımız tarafından işletilen çay bahçesine kurulacak olan uçak, pide salonu olarak hizmet verecek. 4 milyon lirayı bulan tüm kurulum ve yapım maliyeti işletmeciler tarafından karşılanacak. Yomra'mıza hayırlı olsun." dedi.

Bu açıklamanın ardından pide salonu bir anda gündem oldu. Bazı vatandaşlarımız projeyi desteklerken bazı vatandaşlarımız ise uçağın daha farklı şekilde değerlendirilebileceğini belirtti. İşte o yorumlardan bazıları:

Olsun o da bir girişim





Kuş-kaş daha çok güzel bence

Parayı veren uçağı kapar

Aile salonumuz kokpittedir buyruuuun

Fiyatlar da uçmasın?

Seri üzgün tweeti

Uçak hamsi gibi boyanarak balık ekmekçi de olabilir

Uçuşlarımızda sigara içmek yasaktır

Coğrafya Pidedir

En lezzetli bölüm, net

Klişe kelime oyunlarıyla birlikte

Bir zamanlar göklerden inmiyordu! Son halini görenler gözlerine inanamadı...

Bu proje ile ilgili gelen tepkiler bu şekilde olsa da ülkemizin çeşitli yerlerinde uçaktan bozma restoranlar bulunuyor. Böyle bir mekanı görseniz bir denemek ister miydiniz?