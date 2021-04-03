Tarihler 13 Ocak 2018 tarihini gösterirken Ankara'dan kalkan Pegasus Havayolları uçağı, Trabzon Havalimanı'nda iniş esnasında pistten çıkmıştı. Deniz kenarındaki havaalanından denize doğru savrulan uçak, yamaçta kayıp durmuştu.
Olayın üstünden 3 yıldan fazla zaman geçmişken, Trabzon'un Yomra ilçesinin belediye başkanı Mustafa Bıyık, uçak enkazının belediyenin kasasından tek kuruş çıkmadan tüm Karadeniz'in hizmetine sunulacağını açıkladı.
Uçak pide salonu oluyor
Uçağın pide salonuna dönüştürüleceğini açıklayan Bıyık, "Sancak Mahallemizde bulunan belediyemize ait olan ve kiracılarımız tarafından işletilen çay bahçesine kurulacak olan uçak, pide salonu olarak hizmet verecek. 4 milyon lirayı bulan tüm kurulum ve yapım maliyeti işletmeciler tarafından karşılanacak. Yomra'mıza hayırlı olsun." dedi.
Bu açıklamanın ardından pide salonu bir anda gündem oldu. Bazı vatandaşlarımız projeyi desteklerken bazı vatandaşlarımız ise uçağın daha farklı şekilde değerlendirilebileceğini belirtti. İşte o yorumlardan bazıları:
Olsun o da bir girişim
Kuş-kaş daha çok güzel bence
Parayı veren uçağı kapar
Aile salonumuz kokpittedir buyruuuun
Fiyatlar da uçmasın?
Seri üzgün tweeti
Uçak hamsi gibi boyanarak balık ekmekçi de olabilir
Uçuşlarımızda sigara içmek yasaktır
Coğrafya Pidedir
En lezzetli bölüm, net
Klişe kelime oyunlarıyla birlikte
Bir zamanlar göklerden inmiyordu! Son halini görenler gözlerine inanamadı...
Bu proje ile ilgili gelen tepkiler bu şekilde olsa da ülkemizin çeşitli yerlerinde uçaktan bozma restoranlar bulunuyor. Böyle bir mekanı görseniz bir denemek ister miydiniz?