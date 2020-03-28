Plastik Yiyen Yeni Bir Bakteri Bulundu

Alman araştırmacılar, plastiği parçalamakla kalmayıp aynı zamanda beslenmek için gıda olarak kullanan bir bakteri türü belirledi. Bilim insanları, P Seudomonas bakterileri olarak adlandırılan bakteriyi, plastik atıklarla dolu bir çöp sahasında keşfetti.

Araştırmacılar tarafından bulunan bakterinin çöplükte poliüretan maddesine saldırdığı fark edildi. Poliüretanlar esnek ve dayanıklı oldukları için plastik ürünlerde sıkça kullanılan maddeler olarak biliniyor. Bununla birlikte, kullanım ömürlerinin sonuna ulaştıklarında, yavaşça ayrışıp içlerinde bulunan toksik kimyasalları toprağa yavaşça salıyorlar. Poliüretanların geri dönüşümünün de çok zor olduğu kanıtlanmış durumda.

Bazı kaynaklara göre poliüretan genellikle çoğu bakteriyi öldürüyor, bu yüzden araştırmacılar sadece hayatta kalmakla yetinmeyip aynı zamanda gelişmek için poliüretan tüketen bir bakteri buldukları için oldukça şaşkın. Bilim insanlarından Hermann J. Heipieper, "Bakteriler, karbon, azot ve enerji için yegane kaynak olarak bu bileşikleri kullanabilir. Bu bulgular, geri dönüşümü zor poliüretan ürünlerini yeniden kullanabilmek için önemli bir adımı temsil ediyor." sözleriyle araştırmanın önemine dikkat çekiyor.

Daha vakit var

P Seudomonas bakterilerinin, yüksek sıcaklıklar ve asidik ortamlar gibi zorlu koşullara dayanma kabiliyetiyle bilinen bir mikroorganizma ailesinin parçası olduğu da araştırmacılar tarafından aktarılan bir başka bilgi. Dünyadaki toprak ve suyu kirleten plastik krize bir çözüm umudu sunarken, bilim insanları bakterileri büyük ölçekte kullanabilmekten henüz çok uzak. Heipieper, bakterilerin büyük ölçüde plastik tüketmeye hazır olmasının 10 yıl alabileceğini tahmin ettiğini aktardı. Geri dönüştürülemeyen plastik kullanımının azaltılmasının ve dünyada kullanılan plastik miktarının kesilmesinin önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Laboratuvarda, araştırmacıların poliüretanın temel bileşenlerini çeşitli şekillerde besledikleri de biliniyor. Heipieper, "Bakterilerin bu bileşikleri tek bir karbon, azot ve enerji kaynağı olarak kullanabileceğini gördük. Çevrede çok miktarda plastik olduğunda, bu aynı zamanda çok fazla karbon olduğu anlamına gelir. Bu da atıkları gıda olarak kullanma konusunda yeni bir devrimdir.” sözleriyle konunun önemine vurgu yapıyor. Araştırma hala devam ederken gelecek yeni bilgiler merakla bekleniyor.