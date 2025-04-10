PlayStation 5’te bazı oyunlarda animasyonlu arka planlar ve oyunlara özel müzikler sessizce kullanılmaya başlandı.

Sony, PlayStation 5 kullanıcılarının arayüzde fark ettiği ilginç bir yenilikle gündemde. Bazı oyuncular, oyun simgeleri üzerinde gezinirken arka planda canlanan animasyonlar ve oyuna özel müziklerle karşılaştıklarını söylüyor.

İlk olarak “Astro’s Playroom”da göze çarpan bu yenilik, oyuncular simgeye tıkladığında kendini belli ediyor. Arka planda robot karakterler hareket etmeye başlıyor, fonda da oyunun tanıdık müziği çalıyor. Adeta menüye küçük bir demo havası geliyor diyebiliriz.

Güncelleme olmadan gelen yenilik sosyal medyada da gündem oldu

Benzer dinamik arka planların “Demon’s Souls” ve “Final Fantasy VII Remake” gibi bazı diğer oyunlarda da yer aldığı kullanıcılar tarafından paylaşıldı. Ancak bu özellik, şu an için tüm oyunlarda kullanılabilir değil. Yeniliğin herhangi bir sistem güncellemesi olmadan aktif hâle gelmesi, özelliğin sunucu taraflı olarak belirli bir kullanıcı grubunda test edildiğini gösterdi. Sony, daha önce de bazı arayüz özelliklerini sessizce devreye alarak kullanıcı tepkilerini ölçmeyi tercih etti.

Sony, konuyla ilgili şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Ancak kullanıcıların bu arayüz değişikliğini fark edip sosyal medyada paylaşmasının ardından, dinamik arka planların kalıcı bir özellik olabileceği yönünde yorumlar gündeme taşındı. Özellikle gelen olumlu geri bildirimler, Sony’nin bu özelliği ilerleyen dönemde tüm kullanıcılara sunabileceği ihtimalini ortaya koydu.