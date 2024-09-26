Sony'nin PlayStation'ın 30. yıl dönümüne özel piyasaya sürdüğü PS1 tasarımlı PS5 Pro saniyeler içinde tükendi.

Sony geçtiğimiz haftalarda duyurduğu PS5 Pro'nun ardından çok geçmeden PlayStation'ın 30. yıl dönümüne özel retro PS1 temalı PS5 Pro ve PS5 Slim'i tanıtmıştı. Bugün ise oyuncuların merakla beklediği gün olan ön sipariş günüydü ancak birçok oyuncu için işler beklendiği gibi gitmedi.

Sony'nin PS5 Pro duyurusu her ne kadar fiyatı ve özellikleri açısından ciddi tepki görse de 30. yıl dönümü özel konsollar ciddi anlamda beğenilmişti. Özellikle de sınırlı sayıda üretilecek olmaları (yalnızca 12.300 adet) oyuncuların daha da ilgisini çekmiş ve gelecekte çok daha değerli olacak olması nedeniyle ön sipariş sürecinin merakla beklenilmesine yol açmıştı.

959,99 sterlin fiyat etiketiyle saniyeler içerisinde tükendi

Bugün merakla beklenen gün geldi ve standart PS5 Pro'nun yanı sıra 30. yıl dönümü özel PS1 temalı PS5 Pro da ön siparişe açıldı. İngiltere'de 959,99 sterline ön siparişe açılan konsol saniyeler içinde tükendi ve almak isteyen ancak alamayan oyuncular sosyal medyada tepki gösterdi.

PS1 temalı PS5 Pro içeriği neler?

Sony'nin özel 30. yıl dönümü paketi sınırlı sayıda üretilen konsolun yanı sıra sınırlı sayıda üretilen DualSense Edge kontrol cihazı, sınırlı sayıda üretilen DualSense kontrol cihazı, sınırlı sayıda üretilen DualSense şarj istasyonu, disk sürücüsü için sınırlı sayıda üretilen konsol kapağı, sınırlı sayıda üretilen dikey stand, kontrol cihazı kablo muhafazası, dört adet PlayStation şekilli kablo, bir PlayStation çıkartması, sınırlı sayıda üretilen PlayStation posteri ve bir PlayStation ataşından oluşuyor.

Stokların tükendiğine dair ilk detaylar İngiltere'den gelmiş olsa da ardısıra diğer bölgelerde de stoklar tükendi. Sony'nin ürettiği 12.300 adet stoğu tek seferde satışa çıkarıp çıkarmadığı bilinmiyor ancak daha satışa çıkarılmadan karaborsacıların 10.000 dolarlık ilanları göz önüne alındığında, yeni paketi önümüzdeki süreçte çok daha fahiş fiyatlara ilanlarda görebiliriz.

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