PlayStation, geçtiğimiz haftalarda oyunseverlerin çok beklediği “İlkbahar İndirimi” kampanyasını resmen başlatmıştı. Yüzlerce oyunda %90’a varan indirim sunan kampanya, 24 Nisan tarihinde sona erecekti.
Biz de bitmesine kısa bir süre kalan bu kampanyada 300 TL altına, yani bir yemek parasından bile ucuza alabileceğiniz oyunları derledik. Eğer yeni bir oyun almak istiyor ancak çok büyük bir bütçe ayıramıyorsanız bu listeyen kesinlikle göz atmalısınız.
PlayStation İlkbahar İndirimi'nde 300 TL altına alabileceğiniz 10 oyun
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition
|680,34 TL
|136,06 TL (%80)
|A Way Out
|1.049 TL
|209,80 TL (%80)
|Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition
|619 TL
|309,50 TL (%50)
|Metro Exodus
|1.049 TL
|262,25 TL (%75)
|The Witcher 3: Wild Hunt
|254 TL
|50,80 TL (%80)
|Dying Light
|529 TL
|105,80 TL (%80)
|Injustice 2 Efsanevi Sürüm
|1.949 TL
|194,90 TL (%90)
|Far Cry 6 Gold Edition
|809 TL
|202,25 TL (%75)
|Borderlands 3: Next Level Edition
|507,46 TL
|50,74 TL (%90)
|Battlefield 1 Revolution
|1.399 TL
|181,87 TL (%87)
Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.