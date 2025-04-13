PlayStation'ın 24 Nisan'da sona erecek İlkbahar İndirimi'nde 300 TL'ye, yani bir yemek parasından bile ucuza alabileceğiniz oyunları derledik.

PlayStation, geçtiğimiz haftalarda oyunseverlerin çok beklediği “İlkbahar İndirimi” kampanyasını resmen başlatmıştı. Yüzlerce oyunda %90’a varan indirim sunan kampanya, 24 Nisan tarihinde sona erecekti.

Biz de bitmesine kısa bir süre kalan bu kampanyada 300 TL altına, yani bir yemek parasından bile ucuza alabileceğiniz oyunları derledik. Eğer yeni bir oyun almak istiyor ancak çok büyük bir bütçe ayıramıyorsanız bu listeyen kesinlikle göz atmalısınız.

PlayStation İlkbahar İndirimi'nde 300 TL altına alabileceğiniz 10 oyun

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition 680,34 TL 136,06 TL (%80) A Way Out 1.049 TL 209,80 TL (%80) Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition 619 TL 309,50 TL (%50) Metro Exodus 1.049 TL 262,25 TL (%75) The Witcher 3: Wild Hunt 254 TL 50,80 TL (%80) Dying Light 529 TL 105,80 TL (%80) Injustice 2 Efsanevi Sürüm 1.949 TL 194,90 TL (%90) Far Cry 6 Gold Edition 809 TL 202,25 TL (%75) Borderlands 3: Next Level Edition 507,46 TL 50,74 TL (%90) Battlefield 1 Revolution 1.399 TL 181,87 TL (%87)

Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.