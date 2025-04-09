Xbox'ta büyük yayımcıların oyunlarında indirimlere gidildi. Capcom'dan Saber'a kadar birçok şirketin sevilen yapımları %90'a varan oranda fırsatlarla sunuluyor.

Tüm platformlarda olduğu gibi Xbox’ta da düzenli olarak indirim kampanyaları düzenlendiğini görüyorduk. Şimdi ise Capcom’dan Saber’a kadar farklı büyük yayımcıların sevilen oyunlarını içeren “Yayımcıların Öne Çıkanları Serisi” ismi altında bir kampanya başlatıldı.

Kampanya kapsamında Devil May Cry serisi de dahil birçok önde gelen yapımda %90’lara varan oranda fırsatlar sunuluyor. İndirimler, 16 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek. Aşağıdan fiyatı düşen oyunlara ulaşabilirsiniz.

Xbox indirimlerinde fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Police Simulator: Patrol Officers 700 TL 350 TL (%50) World War Z 390 TL 128,70 TL (%67) Devil May Cry 5 Special Edition 800 TL 200 TL (%75) Devil May Cry 4 Special Edition 499 TL 149,99 TL (%70) Perish 250 TL 175 TL (%30) Construction Simulator 113,75 TL 56,87 TL (%50) Bus Simulator 650 TL 214,50 TL (%67) A Quiet Place: The Road Ahead 390 TL 292,50 TL (%25) UFC 5 2.899,99 TL 1.159,99 TL (%60) The Quarry 699 TL 97,86 (%85)

Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.