Xbox Oyunlarında Dev İndirim Başladı: İşte %90'a Varan Oranda İndirime Giren En İyi Oyunlar

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Xbox'ta büyük yayımcıların oyunlarında indirimlere gidildi. Capcom'dan Saber'a kadar birçok şirketin sevilen yapımları %90'a varan oranda fırsatlarla sunuluyor.

Tüm platformlarda olduğu gibi Xbox’ta da düzenli olarak indirim kampanyaları düzenlendiğini görüyorduk. Şimdi ise Capcom’dan Saber’a kadar farklı büyük yayımcıların sevilen oyunlarını içeren “Yayımcıların Öne Çıkanları Serisi” ismi altında bir kampanya başlatıldı.

Kampanya kapsamında Devil May Cry serisi de dahil birçok önde gelen yapımda %90’lara varan oranda fırsatlar sunuluyor. İndirimler, 16 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek. Aşağıdan fiyatı düşen oyunlara ulaşabilirsiniz.

Xbox indirimlerinde fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı
Police Simulator: Patrol Officers 700 TL 350 TL (%50)
World War Z 390 TL  128,70 TL (%67)
Devil May Cry 5 Special Edition 800 TL  200 TL (%75)
Devil May Cry 4 Special Edition 499 TL 149,99 TL (%70)
Perish  250 TL 175 TL (%30)
Construction Simulator 113,75 TL  56,87 TL (%50)
Bus Simulator 650 TL 214,50 TL (%67)
A Quiet Place: The Road Ahead 390 TL 292,50 TL (%25)
UFC 5  2.899,99 TL 1.159,99 TL (%60)
The Quarry 699 TL 97,86 (%85)

Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
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