Oyuncuları Sevindirecek PlayStation Plus Oyunları

Alışıldığı üzere Sony her ayın son çarşamba günü yeni ay için bir PlayStation Plus serisi açıklıyor ve iki oyunu ücretsiz şekilde veriyor. Açıklanması halinde PS4 oyuncularının keyfini yerine getirebilecek olan 5 sevilen oyunu sizler için derledik.

PlayStation Plus üyelerine verdiği ücretsiz oyunlarla oyuncuların gönlüne taht kurmuş olan Sony, bu işlemi gelenekselleştirmiş durumda. Biz de sizler için 'olursa kullanıcıları mutlu edecek oyunlar' listesi hazırladık. Oyunların bugüne kadar çeşitli yıllarda yayınlanmış ve oyuncular tarafından en çok sevilenler kategorisinde olduğunu ekleyerek listemize başlayalım.

Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn Guerilla Games tarafından geliştirildi ve Sony Interactive Entertainment tarafından 28 Şubat 2017 yılında piyasaya sürüldü. Hikayesi resmi sitede “Doğanın unutulmuş bir medeniyetin harabelerini ele geçirdiği yemyeşil bir post apokaliptik bir dünyada insanlığın direnişi ilkel avcı kabilelerinde devam etmektedir. Yeni yabani hayatta egemenliği bilinmeyen bir kökene sahip korkusuz mekanik canavarlar olan makineler tarafından gasp edilmiştir” şeklinde özetlenen oyun tek oyunculu bir şekilde oynanıyor.

Shadow of The Colossus

Tüm zamanları en çok beğenilen oyunlarından biri olan Shadow of the Colossus, yeni nesil konsolların oynaması için PlayStation 4 ile yeniden doğdu diyebiliriz. Geliştirilen görseller, iyileştirilen performans ve güncellenen kontroller oyunu daha ilgi çekici bir hale getirdi.

The Witcher 3: Wild Hunt

2015 yılında piyasaya sürülen oyun, hâlâ koruduğu büyük takipçi sayısıyla sanıyoruz ki listede olması gereken oyunlardan biri. Nefes kesici bir görsel evrende geçen oyunu, tercihler ve etkili sonuçlarla dolu öykü tabanına sahip yeni nesil bir oyun olarak nitelendirmek mümkün.

Marvel’s Spider Man

Dünyanın en ikonik süper kahramanlarından birini içeren oyunda daha önce görülmemiş unsurlarla bezeli bir deneyim söz konusu. Gişe rekorları kıran filmin oyunlarının da oldukça ilgi görmesi gayet normal tabii ancak unutmadan ekleyelim; listedeki diğer oyunlara kıyasla bu oyunun gelmesi daha düşük ihtimal gibi görünüyor.

Monster Hunter World

Yeni bir dünya deneyimi sunan bu mükemmel oyun, aynı zamanda listenin de en güçlü ismi. Oyuncuların avcı rolüne büründüğü bu oyunda avantaj kazanmak için çeşitli yardımcı elemanlar kullanılabiliyor ve oyun canlı grafikleriyle çok başka bir boyutta geçiyor.