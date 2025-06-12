EA SPORTS FC 25, yaklaşık 10 ay sonra Xbox Game Pass ve EA Play aboneliklerine dahil edildi. Bugünden itibaren Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass veya EA Play aboneliği olan kullanıcılar, oyunu doğrudan indirip oynayabilecek. Kısa süre içinde oyuna erişim sağlanabilecek.

Futbol tutkunlarının uzun süredir beklediği an geldi. Electronic Arts’ın yeni futbol oyunu EA SPORTS FC 25, bugün Game Pass ve EA Play’e ekleniyor. Oyunu bugüne kadar satın almayanlar için artık bekleyiş bitiyor. Birkaç saat içinde oyuna direkt olarak erişmek mümkün olacak.

EA SPORTS FC 25’in çıkışının üzerinden neredeyse 10 ay geçti. İlk olarak 69,99 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürülen oyun, o dönem sabırlı davrananların işine yaradı diyebiliriz. Çünkü artık oyunu satın almadan, doğrudan Game Pass ya da EA Play üzerinden oynamak mümkün. FIFA isminin rafa kalkmasının ardından çıkan ikinci oyun olan FC 25, güncel kadroları ve yenilenen içerikleriyle serinin yeni dönemine ayak uyduruyor.

Bugün itibarıyla Game Pass abonelerine ücretsiz

Bugünden itibaren Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass veya EA Play aboneliğine sahip olan kullanıcılar oyunu doğrudan indirip oynayabilecek. Güncel kadrolar, yeni takımlar ve oynanış iyileştirmeleriyle gelen EA SPORTS FC 25, sanal sahada rekabet etmek isteyenler için erişime açılıyor.

Henüz aboneliği olmayan kullanıcılar ise bazı mağazalardan daha uygun fiyatlarla Game Pass üyeliği temin edebilecek. Ultimate sürüm, konsol, PC ve bulut üzerinden yüzlerce oyuna erişim sunduğu için daha geniş bir oyun arşivine ulaşmak isteyenlere yönelik olarak sunuluyor.