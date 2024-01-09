Sony, PlayStation'un aktif kullanıcı sayısını açıkladı. Buna göre aralık ayında 123 milyon kullanıcıya ulaşılarak rekor kırıldı.

12 Ocak’a kadar devam edecek CES 2024’e katılan teknoloji devlerinden biri de Sony’di. Şirket, yaptığı sunumda PS5 kolu ile kontrol edilen arabadan Apple Vision Pro’ya rakip olabilecek karma gerçeklik gözlüğüne kadar birçok önemli duyuruya yer verdi. Bunlar arasında PlayStation oyuncularıyla ilgili de bir açıklama yapıldı.

Sony, sunumu sırasında aylık aktif PlayStation oyuncu sayısını paylaştı. Buna göre geride bıraktığımız aralık ayında 123 milyon aktif oyuncu sayısına ulaşıldı.

Oyuncu sayısındaki bu rekor, PS5 satışlarının 50 milyonu geçmesinin ardından geldi

Aktif oyuncu sayısı PlayStation ağında oyun oynayan ve hizmetleri kullanan benzersiz hesapların toplam sayısıyla belirlendi. Yani sadece PS5 değil, PS4 sahipleri de dahil. Aralık ayındaki 123 milyon oyuncu, PlayStation için tüm zamanların rekoru olarak da kayıtlara geçti.

2023 yılı PlayStation için oldukça başarılı bir yıldı. Teknoloji devi, 20 Aralık günü PlayStation 5 satışlarının konsolun 3 yılda 50 milyonu geçerek önemli bir dönüm noktasına ulaştığını açıklamıştı. Ayrıca PS5 satışları geçen yıl Xbox Series X/S’i üçe katlamayı başarmıştı. Tüm bunlar, PS5 oyuncu sayısında rekor kırılmasının pek de şaşırtıcı olmadığını ortaya koyuyor.

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