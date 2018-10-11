Poco F1 ve Xiaomi Mi 8 MIUI Güncellemesi Alıyor

Xiaomi Pocophone F1 ve Xiaomi Mi 8 için MIUI arayüz 8.10.11 beta güncellemesinin yolda olduğu ortaya çıktı.

Xiaomi'nin kendi arayüzü MIUI'a sahip olan Xiaomi Pocophone F1 ve Xiaomi Mi 8, yakın zamanda MIUI 8.10.11 güncellemesini alacak. Xiaomi şu anda güncellemeyi kademeli olarak dağıtmaya başlasa da eğer beklemek istemiyorsanız aşağıda bulunan linklerden telefonunuza uygun MIUI ROM dosyasını indirip TWRP Recovery Mod arayüzü ile kurabilirsiniz.

MIUI 8.10.11 Beta Sürümleri

Pocophone F1: Recovery ROM | 1.6GB

Xiaomi Mi 8: Recovery ROM | 1.6GB

Her iki telefona özel ROM dosyalarını, TWRP Recovery Mod yöntemiyle telefonunuza yükleyebilirsiniz.

Her iki dosya da beta sürüm olduğu için yükleme safhasına geçmeden evvel dosyalarınızı yedeklemenizde fayda var. TWRP Recovery Mod ile yükleme yapmadan önce; sinyali yüksek bir Wi-Fi ağına bağlanmanız ve batarya seviyenizin %70'in üzerinde olması öneriliyor.

Pocophone F1 ve Xiaomi Mi 8 en yeni çıkmış Xiaomi telefonları olmaları sebebiyle, ikisi de güncelleme alma sırasında başta geliyor. Bu da demek oluyor ki bu iki cihaz uzun süre boyunca son sürüm güncellemeleri ilk alan telefonlar olacak. Sürümle ilgili görüşlerinizi yorum kısmına bırakabilir ve bizimle paylaşabilirsiniz.