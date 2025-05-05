Günümüzde giderek yaygınlaşan deepfake içeriklerin yuvası hâline gelen popüler site, hizmetlerini temelli olarak durdurduğunu açıkladı.

Dijital çağın en tartışmalı platformlarından biri olan deepfake porno sitesi Mr. Deepfakes temelli olarak kapatıldı.

Siteye ilişkin bu önemli gelişme, kritik bir hizmet sağlayıcısının desteğini çekmesiyle ortaya çıktı. Haberi ilk duyuran 404 Media, platformun kapanmasını doğruladı. Sitenin ana sayfasında şu ifadeler yer aldı:

“Kritik bir hizmet sağlayıcı hizmeti kalıcı olarak sonlandırmıştır. Veri kaybı, operasyonun devam etmesini imkansız hâle getirmiştir. Yeniden faaliyete geçmeyeceğiz. Bunu iddia eden herhangi bir web sitesi de sahtedir. Bu alan adının süresi eninde sonunda dolacaktır ve gelecekteki kullanımlardan biz sorumlu değiliz. Bu mesaj yaklaşık bir hafta içinde kaldırılacaktır.”

Sahte videolar ile dolup taşıyordu

Uzun süredir denetimsiz bir şekilde faaliyet gösteren Mr. Deepfakes, kullanıcıların sahte videolar yükleyebildiği ve içerik üreticileriyle iş birliği yaparak yeni içerikler sipariş edebildiği bir platform hâline gelmişti.

Forumlar üzerinden teknikler paylaşılıyor, yapay zekâ destekli araçlarla gerçeğe çok yakın videolar üretiliyordu. Üstelik üretilen videoların hiçbiri için ünlülerin rızası alınmıyordu. Sitenin kurucusu resmî olarak kimliğini açıklamasa da Der Spiegel’in araştırmasına göre 36 yaşında, Toronto’da yaşayan bir kişiyle bağlantılı olduğu düşünülüyor.