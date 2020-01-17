Bir Adam, Altyazı Olmadığı Gerekçesiyle Pornhub’a Dava Açtı

Yaroslav Suris isimli işitme engelli bir adam, videolarda altyazı olmadığı için Pornhub’a dava açtı. Suris’e göre belirli bir hikayesi olan porno filmlerin altyazısının olması gerekiyor ve Pornhub, bu tarz filmlere altyazı eklemediği için “Amerikan Engelliler Yasası” hükümlerini çiğniyor.

Pornhub, porno sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi. Türkiye’de yasaklı olan platform, dünya genelinde büyük bir topluluğa sahip. Ancak Pornhub’ın başı, şu sıralar ilginç bir dava konusuyla gündemde. Bu dava, ilerleyen günlerde ABD’nin gündemini de bir hayli meşgul edecek gibi görünüyor.

Dünyanın en popüler porno sitelerinden bir tanesi olan Pornhub’a dava açan kişi, Yaroslav Suris. Suris, işitme engelli bir kişi ve Pornhub’ın ABD’deki “Amerikan Engelliler Yasası”nı ihlal ettiğini söylüyor. Suris’e göre Pornhub’ın, söz konusu yasaya göre sitesine altyazı eklemesi gerekiyor.

Pornhub, "Altyazı" eksikliği yüzünden mahkemelik oluyor

Platform, milyonlarca yetişkin içeriğe sahip ve topluluğunu mümkün olduğunca memnun tutmaya çalışıyor. Yine de Pornhub’ın altyazı seçeneği bulunmuyor ve Suris, işitme engelli birisi olarak bu özelliğin olması gerektiğini iddia ediyor.

Bir kişinin işitme engelli bile olsa porno videoda neden altyazıya ihtiyaç duyabileceğini düşünebilirsiniz. Ancak porno sektörü, küçümsenemeyecek kadar büyük ve kimi porno hayranları, belirli bir hikayesi olan pornoları izlemek istiyorlar. Ayrıca eski bir Disney yıldızı olan Bella Thorne, kısa bir süre önce Pornhub için bir film çekti ve bu film, milyonlarca kişinin beğenisini kazanarak ödül bile aldı.

Suris de, bahsettiğimiz belirli bir hikayesi olan porno filmlere altyazı eklenmesi gerektiğini ileri sürüyor. Hatta Suris, mahkeme belgeleri arasına altyazı eklenmesini istediği bazı porno filmlerini de eklemiş. Tahmin edilebileceği üzere bu filmlerin tümünün belirli bir konusu var ve Suris, bu porno videolarını anlamak istiyor.

Pornhub, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak mahkeme belgelerinden edinilen bilgilere göre Suris, altyazı ekleme işleminin yanı sıra miktarı şu an için belirlenmemiş bir para talebinde de bulunuyor. Yerel basın, davayı Pornhub’ın kaybetmesi durumunda, bu durumun tüm porno sektörünü etkileyeceğini düşünüyor.