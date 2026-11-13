Porsche CEO’sundan Tesla’ya Gönderme: “Efekt ve Şovdan Uzak Durmak İstiyoruz”

Havada taklalar atan Tesla Roadster, Porsche CEO’su Michael Leiters’ı etkilememiş. Leiters, Porsche’nin “efekt ve şovdan” uzak duracağını söylüyor.

Tesla ve Porsche, geçtiğimiz ekim ayında yeni modellerini aynı gün tanıttı. Tesla, Roadster’ı SpaceX roket iticileriyle havalandırıp taklalar attırırken Porsche, Mission S konseptini sergiledi.

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Elon Musk’ın uçan otomobil hayali, Porsche CEO’su Michael Leiters’ı pek etkilememiş. Leiters, gösteriyi “gerçek dışı” buluyor.

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“Efekt ve Şovdan Uzak Durmak İstiyoruz”

Leiters, Berlin’deki bir otomotiv konferansında “Efekt ve şovdan uzak durmak istiyoruz” dedi. Porsche için önemli olan, sürücünün direksiyon başında ne hissettiği ve yapılan mühendisliğin yolda ne işe yaradığı.

Tesla’nın 2028’de üretime geçirmeyi planladığı Roadster’ın Rocket versiyonuysa soğuk gaz iticileriyle yerden yükselebiliyor. Bu versiyonun halka açık yollarda kullanılmasına izin verilmiyor.

Mission S, 911’in Üzerinde Konumlandırılıyor

Porsche, ortadan motorlu Mission S’i sınırlı sayıda üretmek yerine ürün gamında kalıcı olarak tutmak istiyor. Modelin, 911’in üzerinde yer alarak markanın amiral gemisi olması planlanıyor.

Motor seçimi için hibrit ve geleneksel içten yanmalı seçenekler değerlendiriliyor. Sekiz silindirli bir motor kullanılması da konuşulan ihtimallerden.

Leiters, potansiyel müşterilerden gelen tepkilerden memnun. Üretimi 2015’te sona eren 918 Spyder’ın ardından süper otomobil sınıfına dönmeye hazırlanan Porsche, Ferrari ile rekabet etmek ve bu sınıftaki satışlarla kârlılığını artırmak istiyor.