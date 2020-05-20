Powerbeats Pro'nun 4 Yeni Rengi Ortaya Çıktı

Beats'in övgü almayı başaran tamamen kablosuz kulaklık serisi Powerbeats Pro'nun 4 yeni renginin daha çıkacağını geçtiğimiz günlerde öğrenmiştik. Şimdi de bu yeni renklerin görüntüleri ortaya çıktı. İlgi çekici gözüken kulaklıkların haziran ayında raflardaki yerini alması bekleniyor.

Kulaklık sektöründe önemli bir yeri bulunan Beats, yeni renklerde kulaklıklar çıkartmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda, bu yeni renklerde gelecek kulaklığın Powerbeats Pro serisinden olduğunu Weibo'dan öğrenmiştik. Powerbeats Pro serisine 4 yeni renk eklenecek. Henüz resmi çıkış tarihi belirtilmese de bu yeni renklerin haziran ayında seriye katılması bekleniyor.

Şimdi de bu yeni renklerdeki kulaklıkların fotoğrafları ortaya çıktı. Cloud Pink, Glacier Blue, Spring Yellow ve Lava Red renk seçenekleriyle oldukça etkileyici görünüme sahip kulaklıklar, birçok kişi tarafından heyecanla bekleniyor. İsmini Weibo sayesinde öğrenme fırsatı bulduğumuz kulaklığın fotoğraflarıysa bugün WinFuture tarafından ortaya çıkartıldı.

İşte Powerbeats Pro'nun yeni renkleri:

Hepsi birbirinden güzel görünen bu kulaklıkların fiyatıysa biraz cep yakan nitelikte. Kulaklıkların görsellerini yayınlayan WinFuture, fiyat konusunda da kulaklıkların 249,95 dolardan (vergiler hariç 1.700 lira) satılabileceğini açıkladı. Bu göz alıcı renkler, geçen sene piyasaya sürülen soluk renklerin yanına eklenecek.

Bu yeni renklerdeki Powerbeats Pro'lar, serinin diğer modellerinde olduğu gibi H1 yongasına sahip. Bu yonga sayesinde cihazlar çok daha kolay bir şekilde eşleştirilecek ve "Hey Siri" özelliği kullanılabilecek. Bu tarz özellikleriyle birçok kişinin ilgisini çeken Powerbeats Pro, Apple'ın AirPods'una bir alternatif sunuyor. Apple bünyesi altında bulunan Beats'in bu cihazı, AirPods Pro'dan esintilere sahip olsa da dış görünüş başta olmak üzere birçok farklılığı kullanıcılara sunuyor.

Tamamen kablosuz olarak tasarlanan bu seri, birçok kişinin ilgisini çekmeyi başarmış durumda. Son zamanlarda bu tarz kablosuz kulaklıklar kullanıcıların daha fazla ilgisini çektiği için şirketler de kablosuz kulaklık konusuna yoğunlaşmış durumda. Powerbeats Pro'nun diğer renklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.