Okulda ya da iş hayatınızda bir kez olsun Microsoft PowerPoint programını kullanarak bir sunum yapmışsınızdır. Eğer sunum dosyasını biraz incelediyseniz PPT ya da PPTX formatında olduğunu da görmüşsünüzdür. Peki Microsoft PowerPoint kullanmadan PPT ve PPTX dosyaları nasıl açılır, PDF formatına nasıl dönüştürülür?

Son yıllarda dünya sunumlar hatrına dönüyor desek yanlış olmaz. Okula yeni başlayan da, profesör de, CEO da, acemi bir çalışan da mutlaka bir sunum hazırlıyor ve genel olarak sunum için Microsoft PowerPoint programı kullanılıyor. Microsoft PowerPoint ile hazırlanan sunumların dosya formatı PPT ya da PPTX’tir. Peki, PPT ya da PPTX formatındaki dosyaları farklı bir programla açmak mümkün mü?

PPT ya da PPTX formatında bir dosyayı açmak istediğiniz zaman kullanabileceğiniz Microsoft PowerPoint dışında birkaç farklı uygulama ve internet sitesi vardır. Ancak konu bu dosyaları düzenlemek ve hatta PDF formatına çevirmek olunca işler biraz karışabilir. Bu nedenle bazı uygulama ve internet sitelerini bugünden öğrenmekte yarar var. Gelin PPT ve PPTX dosyalarını yakından tanıyalım ve bu dosyalar üzerinden nasıl işlem yapacağınızı görelim.

PPT ve PPTX dosya formatı nedir?

Microsoft PowerPoint’in 1997 - 2003 yılları arasında yayınlanmış bir versiyonunu kullanıyorsanız hazırlamış olduğunuz sunum dosyalarının formatı PPT olacaktır. 2003 sonrası bir Microsoft PowerPoint versiyonunu ya da Office 365 gibi bir hizmeti kullanıyorsanız hazırlamış olduğunu sunum dosyalarının formatı PPT olacaktır.

Hem PPT hem de PPTX dosyaları tüm Microsoft PowerPoint versiyonlarında sorunsuzca açılabilir ve düzenlenebilir. Bu nedenle bilgisayarınızda herhangi bir Microsoft PowerPoint versiyonu varsa sorun yok. Ancak bilgisayarınızda bu program yüklü değilse ya da o an program yüklü olmayan farklı bir bilgisayarda bu dosyaları açmak istiyorsanız biraz uğraşmanız gerecek.

PPT ve PPTX dosyaları nasıl açılır ve düzenlenir?

Adım #1: Buradan PowerPoint Office Online internet sitesini açın.

Buradan PowerPoint Office Online internet sitesini açın. Adım #2: Microsoft hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Microsoft hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Karşıya yükle ve aç… yazısına tıklayın.

Karşıya yükle ve aç… yazısına tıklayın. Adım #4: Bilgisayarınızdan açmak istediğiniz PPT ya da PPTX dosyasını seçin.

Bilgisayarınızdan açmak istediğiniz PPT ya da PPTX dosyasını seçin. Adım #5: Dosya boyutuna göre değişen bir süre sonunda dosya açılacak.

Dosya boyutuna göre değişen bir süre sonunda dosya açılacak. Adım #6: Dosyayı üzerinde PowerPoint Office Online sınırları içinde düzenleme yapabilirsiniz.

Dosyayı üzerinde PowerPoint Office Online sınırları içinde düzenleme yapabilirsiniz. Adım #7: Düzenlemiş olduğunuz dosyayı OneDrive hesabınıza kaydedebilir ya da bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Düzenlemiş olduğunuz dosyayı OneDrive hesabınıza kaydedebilir ya da bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Adım #8: İşlem tamam.

PPT ya da PPTX formatındaki sunum dosyalarını açmak ve düzenlemek için onlarca farklı uygulama ve internet sitesi var ancak ücretsiz olarak gönlünüzce kullanabileceğiniz PowerPoint Office Online varken neden üçüncü taraf uygulama ve hizmetlerle vakit kaybetmek isteyesiniz?

PowerPoint Office Online, elbette bilgisayarınızda kullandığınız Microsoft PowerPoint programı kadar geniş araçlar sunmuyor ancak nerede olursanız olun bu hizmete online olarak ulaşabilir ve PPT ya da PPTX formatındaki sunum dosyalarınızı kolayca açarak üzerinde pek çok değişiklik yapabilirsiniz.

PowerPoint Office Online hizmetini nasıl kullanabileceğinizi ve hangi özellikleriyle öne çıktığını daha önce buradaki yazımızda anlatmıştık. Eğer PPT ya da PPTX formatındaki sunum dosyalarınız üzerinde büyük tasarım harikaları yaratmak istemiyorsanız PowerPoint Office Online üzerinden yapacağınız değişiklikler fazlasıyla yeterli olacaktır.

PPT ve PPTX dosyaları nasıl PDF’e dönüştürülür?

Adım #1: Buradan Adobe PowerPoint'i PDF'ye Dönüştür aracını açın.

Buradan Adobe PowerPoint'i PDF'ye Dönüştür aracını açın. Adım #2: Sürükleyip bırakarak ya da Dosya Seç butonu ile dönüştürmek istediği PPT ya da PPTX dosyasını seçin.

Sürükleyip bırakarak ya da Dosya Seç butonu ile dönüştürmek istediği PPT ya da PPTX dosyasını seçin. Adım #3: Dosya boyutuna göre değişen bir süre sonunda dönüştürme işlemi tamamlanacak.

Dosya boyutuna göre değişen bir süre sonunda dönüştürme işlemi tamamlanacak. Adım #4: PDF dosyanızı Adobe Cloud hesabınıza kaydedebilir ya da bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

PDF dosyanızı Adobe Cloud hesabınıza kaydedebilir ya da bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Adım #5: İşlem tamam.

PPT ya da PPTX dosyalarını PDF dosya formatına dönüştürme işlemi için kullanabileceğiniz pek çok farklı uygulama ve internet sitesi var ancak bizzat Adobe tarafından geliştirilmiş ve ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir PowerPoint'i PDF'ye Dönüştür aracı varken neden üçüncü taraf uygulama ve hizmetlerle uğraşmak isteyesiniz?

Fakat her güzelin bir kusuru olduğu gibi Adobe PowerPoint'i PDF'ye Dönüştür aracının da bir kusuru var; tek bir dönüştürme hakkında sahipsiniz. Ücretsiz Adobe hesabı açarsanız bir hakkınız daha olur. Fazlası için Adobe Acrobat paketlerinden birine abone olmanız gerekiyor.

Adobe PowerPoint'i PDF'ye Dönüştür aracı kolay kullanıldığı ve güvenli olduğu için ilk tercih ancak sık sık bu işlemi yapıyor ve herhangi bir ücret ödemek istemiyorsanız buradaki bağlantı üzerinden PFD24 Tools internet sitesini açabilir ve dönüştürme işlemini yukarıdaki adımları uygulayarak ücretsiz şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

PPT ve PPTX dosya formatı nedir, PDF’e nasıl dönüştürülür gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu işlem için kullanabileceğiniz farklı uygulama ve hizmetlerden bahsettik. Bu tür işlemler için ilk önce geliştirici firmanın araçlarını tercih edin. İşleminizi tamamlayamadığınız bir noktaya gelirseniz üçüncü taraf alternatif uygulama ve internet sitelerine yönelebilirsiniz.