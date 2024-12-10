Amazon Prime Video, her bölümünde ikonikleşmiş bir oyuna odaklanacak Gizli Seviye isimli dizisini yayımladı. Toplam 15 bölümden oluşacak dizinin ilk 8 bölümü, seyirci ile buluşmuş durumda.

Amazon'un uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı Prime Video Orijinal yapımı "Gizli Seviye" (Secret Level), seyirci ile nihayet buluştu. Bu dizi, video oyunları konu alıyor olması nedeniyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Prime Video, Gizli Seviye için "Gizli Seviye, yetişkinlere yönelik, yeni bir anime antoloji dizisi. Dünyanın en sevilen bazı video oyunlarının orijinal hikâyelerini konu alıyor. LOVE, DEATH + ROBOTS'un arkasındaki yaratıcı zihinlerin ürünü olan 15 bölümün her biri, oyun ve oyuncular için bir şölen niteliğinde." ifadesini kullanıyor. İlk 8 bölümü yayımlanan dizinin devamı, gelecek haftalar itibarıyla yayımlanmaya devam edecek.

Gizli Seviye, hangi oyunları konu alıyor?

Gizli Seviye'nin Prime Video'daki sayfası, dizinin hangi oyunları konu alacağını da gözler önüne seriyor. Buna göre;

1. bölüm: Dungeons & Dragons

Dungeons & Dragons 2. bölüm: Sifu

Sifu 3. bölüm: New World

New World 4. bölüm: Unreal Tournament

Unreal Tournament 5. bölüm: Warhammer

Warhammer 6. bölüm: PAC-MAN

PAC-MAN 7. bölüm: Crossfire

Crossfire 8. bölüm: Armored Core

Gizli Seviye'yi izleme fırsatı yakalayabildiniz mi? Dizinin nasıl bir deneyim sunduğunu bizlerle paylaşmayı unutmayın...