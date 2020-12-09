Pfizer'in Covid-19 Aşısı İçin Önemli Bir Grafik Yayınlandı

Pfizer ve Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucusu olduğu BionTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından incelemeye alındı. Yayınlanan ilk analize eşlik eden grafik, aşının salgını önleme başarısını gözler önüne seriyor.

Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucusu olduğu Almanya merkezli BionTech’in Pfizer ile birlikte geliştiridiği koronavirüs aşısının %94 oranında başarılı olması umutları alevlendirmişti. Ancak aşısının kitlesel olarak uygulanması, resmi kurumların inceleme sonuçlarına bağlı bir durumdu. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) koronavirüs aşısına dair yapılan incelemelerini tamamladı ve resmi raporu yayınladı.

Reuters’in aktardığı bilgilere göre Pfizer’in aşısının; 16 yaşından küçükler, hamileler ve bağışıklık problemi yaşayanlar için ne kadar güvenli olduğu bilinmiyor, çünkü eldeki verilerin şu anda bu üç grup için yetersiz olduğu belirtiliyor. Nitekim raporda 65 yaş ve üzeri ve diğer yaygın gruplarda uygulanan testlere dair önemli sonuçlar yer alıyor.

Kırmızı çizgi aşı olmayanlarda vaka artışı, mavi çizgi aşı olanlarda vaka artışı:

FDA’nın Pfizer aşısı raporunda yer alan bu grafik, dikeyde “kümülatif insidans” yani hastalığa yakalanan kişi sayısının, hastalık göstermeyenlere oranını ifade ediyor. Yatayda ise gün sayısı bazında geçen zaman var. Bu grafik için takip edilen denekler ise 2 gruba ayrılıyor. Mavi çizgi ile ifade edilen gruba gerçekten Pfizer aşısı veriliyor. Kırmızı çizgi ile ifade edilen diğer grup ise "plasebo grubunu" oluşturuyor, yani onlara gerçek bir aşı uygulanmıyor.

Deneklere ilk gün ve 21. gün olmak üzere iki doz şeklinde aşı uygulanıyor. 112 günün sonucunda oluşan grafikte, gerçek aşı uygulanan mavi gruptaki vaka artış katsayısının ciddi şekilde azaldığı görülüyor. Plasebo grubu olan kırmızı grupta ise ne yazık ki vaka sayıları katlanarak artıyor.

FDA’nın açıklamalarına göre deneylerde 4’ü kırmızı gruptan olmak üzere toplamda 6 kişi Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetti. Ancak aşı uygulanmasına rağmen hayatını kaybeden bir kişinin obezite ve damar sertliği yaşadığı, ilk dozdan 3 gün sonra hayatını kaybettiği kaydedildi.

Rapora göre Pfizer ve BionTech’in aşısı, ikinci dozun uygulanmasından 7 gün sonra koronavirüse karşı maksimum koruma sağlıyor. Bu da ilk gün ilk doz, 21 gün sonra ikinci doz ve ek olarak 7 gün sonra tam korumaya ulaşıldığı anlamına geliyor. Pfizer’in aşısı toplam 28 günde, yani yaklaşık 1 ayda bireyleri koronavirüse karşı bağışıklı hale getiriyor.

Ancak aşının hamileler, 16 yaşından küçükler ve bağışıklık sorunu olanlar için ne oranda risk taşıdığı henüz netleşmedi.