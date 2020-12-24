Prof. Dr. Naci Görür; İstanbul Depreminin Eli Kulağında

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, beklenen İstanbul depreminin artık her an gerçekleşebileceğini ve en az 7,0 büyüklüğünde bir deprem beklediklerini dile getirdi. İstanbul'un depreme hazırlıklı olmadığını söyleyen Görür, yetkililerin önlem alması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

İstanbul depremi, beraberinde büyük bir yıkım getireceği sebebiyle Türkiye’yi en çok endişelendiren unsurlar arasında yer alıyor. Bu sebeple depremle alakalı incelemeler ve açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yapılan gözlemler sonucunda İstanbul’un altından geçen fayların üzerinde çok yoğun bir şekilde enerji biriktiğini ve depremin eli kulağında olabileceğini dile getirdi.

Açıklamalarını canlı yayın üzerinden gerçekleştiren Prof. Dr. Naci Görür, kesin olarak gerçekleşmesi beklenen depremin en az 7,0 büyüklüğünde olacağı yönünde açıklamada bulundu. Yer bilimci, İstanbul'un bu depreme henüz hazırlıklı olmadığını ve tedbirler alınmaya başlanmazsa can kaybının fazla olacağını belirtti.

İki fay birden kırılırsa durum daha da kötü olacak

Naci Görür, Türkiye’de deprem gerçekleşmesi beklenen başka bölgelerin de olduğunu ancak özellikle İstanbul depremine daha çok yoğunlaştığını belirtiyor. Görür’e göre 1999 yılında yaşanan Gölcük depremi, 250 senede birikebilecek bir enerjiyi 45 saniyede faylara aktardı ve bu yüzden de faylar artık dayanabilecek durumda değiller.

İstanbul’un altında riskli durumda 2 farklı fay bulunduğunu dile getiren Görür, bir fayın Kumburgaz fay kolu diğerinin ise Adalar’ın güneyinden geçen fay hattı olduğunu belirtiyor. Kumburgaz fay kolu kırılırsa 7,2, Adalar’dan geçen fay kolu kırılırsa 7,0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmesi bekleniyor. Görür, her iki fayın da aynı anda kırılması durumunda büyüklüğün 7,6’ya çıkacağını belirtti.

"Halk ve devlet, afete karşı hazırlık olmalı"

Yer bilimci Naci Görür, beklenen depreme karşın İstanbul’un hazırlıklı olmadığını dile getirdi. Kentsel dönüşümün doğru yapılmadığını, ancak bu kapsamla güçlendirilen binaların yine fayda sağlayacağını söyleyen profesör, vatandaşın ve devletin olası bir afete karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı. Görür, yaşanabilecek can kaybına dair endişelerini şu sözlerle dile getirdi; “Nüfus 17 milyon olduğunu düşünürsek yüzde 60 yapının da gecekondu olduğunu varsayarsak, can kaybının fazla olacağını söyleyebiliriz.”