PlayStation CEO'su, Açıklanmayan PS5 Fiyatı Hakkında Konuştu

Yeni neslin en merak edilen konsollarından olan PlayStation 5, en sonunda tanıtıldı. Ayrıca bu tanıtımda konsola çıkacak birçok oyun da gösterildi. Ancak göremediğimiz şey ise PlayStation 5’in fiyatı oldu.

Sony’nin yeni konsolu PlayStation 5, geçtiğimiz günlerde çıkacak yeni oyunlarla birlikte duyuruldu. Konsola çıkacak oyunları ve konsolun kendisini görsek de etkinlikte bir şey eksik kalmıştı: fiyat. Sony, PlayStation 5’in tanıtımı sırasında fiyatını da açıklamayı tercih etmedi.

Konsolun fiyatının açıklanmamasıyla ilgili olarak hayranların çeşitli teorileri bulunuyor. Bunlardan bir tanesi, iki nesil öncesi olan PlayStation 3’ün 599 dolar gibi bir fiyattan duyurulması ve şirketin bu sefer bundan kaçınmak istemesi üzerine kurulu. Ancak PlayStation CEO’su Jim Ryan’ın bu konuda farklı bir açıklaması bulunuyor.

İki farklı seçenek sunulması

Dünya genelinde 7,6 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 425 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan COVID-19 salgını hâlâ bitmiş değil. Virüs salgının uluslararası piyasalarda oluşturduğu yıkım da hâlâ toparlanabilmiş değil. Dolayısıyla böyle bir ortamda yeni nesil konsol üretimi biraz daha dengesiz hale gelebiliyor.

Ryan, PlayStation’ın şu anki ekonomik durumuna ilişkine olarak “Genel kanı ve geçmiş, bizim iş kolumuzun resesyona daha dayanıklı bir iş olduğunu gösteriyor. Ancak bence bu durum, değer eşitliği hakkına odaklanmamız gerekliliğini daha açık hale getiriyor” dedi.

Ryan’ın bahsettiği bu değer eşitliği de iki farklı konsol seçeneği şeklinde kendisini gösteriyor: standart sürüm ve disk sürücüsü bulunmayan dijital sürüm. Ryan, BBC’ye yaptığı bu konuşmada fiyatlara dair bir açıklama yapmayacağını ancak PlayStation’ın iki farklı sürüm çıkarmasındaki sebebin müşterilere seçenek sunmak olduğunu söyledi. Ryan, “Kullanıcılarımızın büyük çoğunluğu dijital olarak satın almayı tercih ediyor. Sürekli olarak deneyip sürekli yaptığımız şeyi yapabileceğimizi düşündük ve yine bir seçenek sunduk” dedi.