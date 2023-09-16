Pek çok kurum, kuruluş ve kişi; yapılan bir hukuki işlem hakkında tarafınızı bilgilendirmek için size online ya da belge olarak bir tebligat gönderebilir. Fakat tebligat her zaman size ulaşmayabilir ve bu da bir sorun ortaya çıkarır. Gelin PTT tebligat sorgulama nasıl yapılır adım adım tüm detaylarıyla inceleyelim.

Ülkemizde yapılan hukuki işlemler, Tebligat Kanunu gereğince ilgili kişiye bildirilmek zorundadır. Bu nedenle taraf olan kişiye belge ve yazılar gönderilir. İşte tüm bunlar tebligat olarak adlandırılır. Tebligatlar eskiden yalnızca belge olarak kişinin evine teslim ediliyordu ancak PTT Ulusal elektronik Tebligat Sistemi sayesinde artık bu belgeler kişiye online olarak da gönderilebiliyor.

Tabii tebligat konusu biraz karışık olduğunu için onu hukukçulara bırakalım. Biz bu yazımızda size gelen ancak teslim almadığınız ya da online olarak gönderilen ve haberinizin olmadığı tebligatları nasıl öğrenirsiniz sorusunu yanıtlayacağız. Elbette en iyi yöntemin şubeye gitmek olduğunu da hatırlatalım. PTT tebligat sorgulama nasıl yapılır, gelin uygulayabileceğiniz tüm yöntemler üzerinden görelim.

PTT tebligat sorgulama sorgulama nasıl yapılır? İşte uygulayabileceğiniz tüm yöntemler:

Yöntem #1: PTT internet sitesi üzerinden tebligat sorgulama

PTT internet sitesi üzerinden tebligat sorgulama Yöntem #2: e-Devlet internet sitesi üzerinden tebligat sorgulama

e-Devlet internet sitesi üzerinden tebligat sorgulama Yöntem #3: UETS üzerinden tebligat sorgulama

UETS üzerinden tebligat sorgulama Yöntem #4: Şubeye giderek tebligat sorgulama

Şubeye giderek tebligat sorgulama Yöntem #5: Muhtarlığa giderek tebligat sorgulama

Yöntem #1: PTT internet sitesi üzerinden tebligat sorgulama:

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden PTT Kargo Gönderi Takip sayfasını açın.

Buradaki bağlantı üzerinden PTT Kargo Gönderi Takip sayfasını açın. Adım #2: 13 haneli barkod numarasını yazın.

13 haneli barkod numarasını yazın. Adım #3: Sorgula butonuna tıklayın.

PTT internet sitesinin Kargo Gönderi Takip sayfası üzerinden tebligat sorgulama işlemi yapmak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Adımlardan da anlaşılacağı üzere bu yöntemi uygulamak için paketin kargo numarasını bilmeniz gerekiyor. Barkod numarası size SMS ile gönderilmiş olabilir ya da kapınızın üzerindeki bilgilendirme notunda yazıyor olabilir.

Yöntem #2: e-Devlet internet sitesi üzerinden tebligat sorgulama:

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden e- Devlet internet sitesini açın.

Buradaki bağlantı üzerinden e- Devlet internet sitesini açın. Adım #2: e-Devlet hesap bilgilerinizle giriş yapın.

e-Devlet hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Arama çubuğuna PTT Kayıtlı Gönderi Takibi yazın, aratın ve ilgili sayfaya gidin.

Arama çubuğuna PTT Kayıtlı Gönderi Takibi yazın, aratın ve ilgili sayfaya gidin. Adım #4: 13 haneli barkod numarasını yazın.

13 haneli barkod numarasını yazın. Adım #5: Sorgula butonuna tıklayın.

e-Devlet internet sitesinin PTT Kayıtlı Gönderi Takibi hizmeti ile tebligat sorgulama işlemi yapmak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Adımlardan da anlaşılacağı üzere bu yöntemi uygulamak için paketin kargo numarasını bilmeniz gerekiyor. Barkod numarası size SMS ile gönderilmiş olabilir ya da kapınızın üzerindeki bilgilendirme notunda yazıyor olabilir.

Yöntem #3: UETS üzerinden tebligat sorgulama:

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden PTT Ulusal elektronik Tebligat Sistemi internet sitesini açın.

Buradaki bağlantı üzerinden PTT Ulusal elektronik Tebligat Sistemi internet sitesini açın. Adım #2: UETS şifrenizle, mobil imzanızla, elektronik imzanızla ya da e-Devlet hesap bilgilerinizle giriş yapın.

UETS şifrenizle, mobil imzanızla, elektronik imzanızla ya da e-Devlet hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Sistemde tarafınıza gönderilmiş tüm online ve belge tebligatları görüntüleyeceksiniz. Eğer bir hesabınız yoksa en kısa yoldan;

Sistemde tarafınıza gönderilmiş tüm online ve belge tebligatları görüntüleyeceksiniz. Adım #4: e-Devlet hesap bilgilerinizle giriş yapın.

e-Devlet hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #5: Yeni hesap aç butonuna tıklayın.

Yeni hesap aç butonuna tıklayın. Adım #6: İstenilen tüm bilgileri güncel ve en doğru şekilde girin.

İstenilen tüm bilgileri güncel ve en doğru şekilde girin. Adım #7: Kendinize bir şifre belirleyin.

Kendinize bir şifre belirleyin. Adım #8: Sistemde tarafınıza gönderilmiş tüm online ve belge tebligatları görüntüleyeceksiniz.

PTT Ulusal elektronik Tebligat Sistemi internet sitesi üzerinden tebligat sorgulama işlemi yapmak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. UETS sistemi üzerinden sorgulama yaparken paketin barkod numarasını bilmenize gerek yok ancak sistemi kullanmak için öncelikle kendinize bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Eğer bir tüzel kişilik değilseniz bu hesabı gerçek kişi olarak açtığınızdan emin olun.

Yöntem #4: Şubeye giderek tebligat sorgulama:

Eğer tarafınıza gönderilen söz konusu tebligata ait olan barkod numarasını bilmiyorsanız ve PTT Ulusal elektronik Tebligat Sistemi’ni de kullanmak istemiyorsanız en yakın PTT şubesine gidebilirsiniz. Şubeye gittiğiniz zaman ilgili yetkiliye yalnızca TC kimlik numaranızı söylemeniz yeterli. Yetkili, sistemden bakacak ve sizi bilgilendirecektir.

Yöntem #5: Muhtarlığa giderek tebligat sorgulama:

Tüm tebligatlar, kayıtlı son adresinize gönderilir. Tebligatı siz alamıyorsanız aynı evde yaşadığınız bir kişi ya da evinizde çalışan kişi alabilir. Eğer evde kimse yoksa tebligatınız kayıtlı olduğunuz mahallenin muhtarına teslim edilir ve kapınıza da bir bilgilendirme notu bırakılır. Eğer not yoksa ve tebligat sorgulama için başka bir yöntem kullanmak istemiyorsanız da muhtarınıza gidip sorabilirsiniz.

PTT tebligat hizmetleri hakkında bilmeniz gerekenler:

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda tebligat, hukuki işlemlerin kanunen yetkili şahıslara bildirimi olarak tanımlanır.

Mahkemeler, icra daireleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merciler, barolar ve noterler tebligat çıkarabilir.

Tebligatın 13 haneli barkod numarası ile PTT otomasyon sisteminden evrak durumu kontrol edilebilir.

Tebligat ortalama 5, en geç 7 gün içinde alıcısına ulaşır.

Tebligat mazbatası çıkarana ulaşmazsa onaylı bir suret kuruma teslim edilir.

Tebligatınız muhtara, ihtiyar heyetine ya da kolluk kuvvetine teslim edilmişse muhatabına teslim edilmiş kabul edilir.

Tebligat kişiye, aynı evde yaşadığı kişiye ya da evinde çalışan kişiye teslim edilir.

Tebligatın PTT tarafından kaybedilmesi durumunda taahhütlü gönderilerde uygulanan tanzimat işlemlerinin aynısı uygulanır.

Kapınıza yapıştırılmış bir kağıt görürseniz sakın atmayın çünkü üzerinde tebligat teslimi hakkındaki tüm detaylar yazar.

Hızlı tebligat adı verilen bir sistem sayesinde aynı ile 1, diğer illere 2 günde tebligat teslimatı mümkündür.

Hukuki işlemlerin kişiye bildirildiği resmi belge olan tebligat sorgulama nasıl yapılır sorusunu yanıtlayarak uygulayabileceğiniz yöntemleri adım adım tüm detaylarıyla anlattık. Konu hakkındaki en doğru ve güncel bilgiyi PTT internet sitesinden ya da PTT şubelerinden öğrenebileceğinizi unutmayın.