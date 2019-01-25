Oynaması Tamamen Ücretsiz PUBG Lite, PC İçin Yayınlandı

PUBG'nin çok yakın dönemde oynaması ücretsiz modele geçmesi beklenirken, PUBG Corp.'tan beklenen hamle geldi.

PUBG Corp., PlayerUnknown's Battlegrounds Lite'ın beta sürecini bugün itibarı ile resmen başlattı. Sistem dostu, oynaması ücretsiz sürüm oyunun PC versiyonunu temel alıyor. Görsel olaraksa PUBG Mobile'dan biraz daha güzel görünüyor diyebiliriz. PUBG Lite'ta, Erangel ve Miramar'ı barındıran oyunda 100 kişilik maçlar yapabiliyorsunuz.

Minimum Sistem Gereksinimleri

OS: Window 7,8,10, 64bit

CPU: Core i3 2.4GHz

RAM: 4GB

GPU: Intel HD Graphics 4000

HDD: 4GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

OS: Window 7,8,10, 64bit

CPU: Core i5 2.8GHz

RAM: 8GB

GPU: NVIDIA Geforce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870

HDD: 4GB

Gelelim kötü habere: Maalesef oyuna Türkiye'de giriş yapmak şimdilik mümkün değil. Bir VPN hizmeti ile Tayland sunucularına girip giriş yaparsanız oyuna girebilirsiniz. PUBG Lite'ı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Oynanış videosunu da hemen aşağıda paylaşıyoruz: