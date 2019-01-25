  • Oynaması Tamamen Ücretsiz PUBG Lite, PC İçin Yayınlandı

Oynaması Tamamen Ücretsiz PUBG Lite, PC İçin Yayınlandı

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PUBG'nin çok yakın dönemde oynaması ücretsiz modele geçmesi beklenirken, PUBG Corp.'tan beklenen hamle geldi.

PUBG Corp., PlayerUnknown's Battlegrounds Lite'ın beta sürecini bugün itibarı ile resmen başlattı. Sistem dostu, oynaması ücretsiz sürüm oyunun PC versiyonunu temel alıyor. Görsel olaraksa PUBG Mobile'dan biraz daha güzel görünüyor diyebiliriz. PUBG Lite'ta, Erangel ve Miramar'ı barındıran oyunda 100 kişilik maçlar yapabiliyorsunuz.

Minimum Sistem Gereksinimleri

  • OS: Window 7,8,10, 64bit
  • CPU: Core i3 2.4GHz
  • RAM: 4GB
  • GPU: Intel HD Graphics 4000
  • HDD: 4GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • OS: Window 7,8,10, 64bit
  • CPU: Core i5 2.8GHz
  • RAM: 8GB
  • GPU: NVIDIA Geforce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870
  • HDD: 4GB

Gelelim kötü habere: Maalesef oyuna Türkiye'de giriş yapmak şimdilik mümkün değil. Bir VPN hizmeti ile Tayland sunucularına girip giriş yaparsanız oyuna girebilirsiniz. PUBG Lite'ı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Oynanış videosunu da hemen aşağıda paylaşıyoruz:

Kaynak : https://www.destructoid.com/pubg-lite-enters-beta-in-thailand-finally-makes-the-game-free-to-play-540086.phtml
Etiketler: PUBG Lite
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