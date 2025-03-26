Qualcomm, 3 kıtada Arm'a yönelik yasal hamleler yapmaya başladı. Çip devi, Arm'ı rekabete aykırı davranışlar sergilemekle suçluyor.

Çip konusunda dünyanın en önde gelen firmaları arasında yer alan Qualcoom ile Arm, birbirine girdi. Bloomberg’ün aktardığına göre Qualcomm, Arm’a karşı yasal hamleler yapmaya başladı.

Konuya yakın kişilerden edinilen bilgilere göre Qualcomm, Arm’ı rekabete aykırı davranışlar yapmakla suçluyor. Suçlamaların Avrupa Birliği, ABD Federal Ticaret Komisyonu ve Kore’nin Ticaret Komisyonu olmak üzere 3 kıtada yapıldığı da aktarılmış. Yani global olarak adım atıyor.

Arm’ın teknolojisine erişimi kısıtladığı iddia ediliyor

Qualcomm, bu üç kuruma yaptığı şikâyette Arm’ın 20 yıldan uzun bir süredir açık bir ağ işlettiğini ancak son zamanlarda teknolojisine erişimini kısıtladığı belirtilmiş. Bunun da rekabete ciddi zarar verdiği eklenmiş.

Özellikle telefonlar konusunda dünyada en üstlerdeki işlemci üreticilerinden olan Qualcomm, Arm’ın açık lisans yaklaşımıyla teknolojisi için çok büyük bir bağımlılık yarattığını söylüyor. Ancak artık sırf kâr etmek için erişim kısıtlamaları getirdiğini ve kendi çipini çıkarmaya çalıştığını söyleyerek sektörün tehdit altına girdiğini ifade ediyor.

Arm ise bu savaşta galip geleceğinden emin olduğunu gösteren açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, rekabet karşısı davranış iddiasının doğru olmadığı, bunun Qualcomm’un kendi rekabet avantajları için yaptığı “çaresiz bir girişim” olduğu ifade edilmiş.

İki taraf arasındaki atışmanın büyüyüp büyümeyeceğini bekleyip göreceğiz. Eğer büyürse çip sektörünün kötü bir darbe alıp yeniden krize girme ihtimali oluşabilir.