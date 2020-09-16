Qualcomm’un Cloud AI 100’ü 2021’in İlk Yarısında Gelecek

Qualcomm, 5G’yi kullanarak yapay zeka arayüzlerini yakın zamanda bilgisayarlara getirebileceğine emin. Şirket, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Edge Computing yani Sınır Bilişim, yakın gelecekte sık sık gündeme gelecek olan bir bilişim teknolojisidir. Sınır Bilişimi, bilgi işlem kabiliyetinin kapasitesine ihtiyaç duyan insan, nesne ya da sistemlere bu kabiliyeti kısa yoldan ulaştıracak bir sistemdir.

Qualcomm da 2021 yılının ilk yarısında Sınır Bilişim için kullanılacak olan Cloud AI 100 ailesine ait akıllı arayüz işlemcilerini ve donanım geliştirme kitini satışa sunmayı planlıyor. Firma bu serideki işlemcilerden ilk kez geçtiğimiz yıl bahsetmişti.

Cloud AI 100 geliyor

Özellikle mobil telefonlar için yaptığı üretimlerle adından söz ettiren Qualcomm, Cloud AI 100 serisini duyurduğundan bu yana oldukça ciddi çalışmalar yaptı. Firmanın bu sürede yaptıkları arasında işlemci için yapılan silikon üretimleri test edilirken ekim ayında da Sınır Geliştirme Kiti örneklemi oluşturuldu.

Bunlara ek olarak elde edilen yüksek Watt başına performans ölçümleri de Snapdragon 865 ve Snapdragon X55 yonga setlerinde dikkat çekmişti. Firma ayrıca geçen süreçte yeni işlemcileri için yazılım ekosistemi de oluşturdu.

Qualcomm’un Cloud AI 100 çalışmalarının kıdemli ürün yöneticisi olan John Kehrli, 5G ve yapay zeka birleşimiyle sınır bilişimin ilerlediğini ifade etti. Kehrli, “Bu pazar geçtiğimiz 18 ay boyunca düşündüğümüzden daha hızlı büyümeye devam etti” ifadelerini kullandı.

Qualcomm’un gözü veri merkezlerinde

İşlemci pazarının önde gelen firması, AI 100’ün özellikle veri merkezleri ve sınır bilişim kullanan 5G cihazlarında oldukça büyük bir potansiyel görüyor. Özellikle hafif cihazlar, otonom araçlar gibi ürünlerde bu teknoloji çok sık kullanılacak.

Firmanın planları arasında var olan kartlara Cloud AI 100’ü arayüz hızlandırıcı yapay zeka olarak var olan sistemlere dahil etmeyi planlıyor. Yakın gelecekte hem bu ailede yer alan işlemciler hem de diğer firmaların geliştirdiği ürünler oldukça ciddi bir rekabet içine girecektir. Qualcomm bu noktada iyi bir başlangıç yapmış gibi gözüküyor.