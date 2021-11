Modern sinemanın en bilinen yönetmenlerinden biri olan Quentin Tarantino, kanlı ve şiddetli sahneleriyle birçok izleyicisinin içini ürpertmiştir. Ünlü yönetmen, katıldığı talk show programında ise kendisini şu ana kadar en çok korkutan filmi açıkladı. Normalde korku filmlerinden korkmadığını belirten Tarantino, neden bu filmde farklı hissettiğini açıkladı.

Yönettiği ve zaman zaman içerisinde yer aldığı filmleriyle sinema tarihinin belki de en çok bilinen yönetmenlerinden biri haline gelen Quentin Tarantino, bugüne kadar kendisini korkutmayı başaran filmi açıkladı. Soysuzlar Çetesi, Kill Bill, Rezervuar Köpekleri, Nefret Sekizlisi gibi kanlı ve şiddetli sahnelerin bolca olduğu filmlerin yönetmenliğini yapan Tarantino’nun kolayca korkan biri olmadığını tahmin etmek mümkün. Ünlü yönetmeni korkutmayı başaran film ise psikolojik olarak kendisinde büyük etki yaratmış.

'Bir Zamanlar…Hollywood’da' filminin roman uyarlamasının tanıtmak için The Late Show with Stephen Colbert adlı programa konuk oldu. Korku filmlerine büyük hayranlık duyduğunu belirten Tarantino, aynı zamanda filmlerden genellikle korkmadığını da ifade etti. Fakat ünlü yönetmen, John Carpenter’ın klasikleşen korku filmi Şey’i (The Thing) izlediğinde korktuğunu açıkladı.

“Karakterlerin içinde bulunduğu psikolojiyi yaşadım.”

John Carpenter’ın 'Şey' (The Thing) filmi için “her ne kadar şu ana kadarki en iyi filmlerden biri olmasa da bence en iyi korku filmlerinden biri” diyerek hayranlığını ifade eden Tarantino, filmden duyduğu korkuyu şu sözlerle aktardı: “Şey beni korkutmuştu. Bu da beni neden korktuğumu anlamak için filmi mercek altına almaya itti ve bence sebebi şu: filmdeki adamlar kutup araştırma merkezinde kapana kısılmış durumdalar ve hepsini yutacak olan Şey içlerinden birisi. İçlerinden hiçbiri de ezelden beri tanıdıkları kişinin bu Şey olup olmadığını bilmiyor. Film de bunun paranoyasını o kadar somut ve gerçekçi bir boyuta taşıyor ki paranoya bir süre sonra dördüncü duvarı kırıp seyirciye de sıçrıyor. Ben de tıpkı karakterler gibi hissetmeye başlamıştım.”

Tarantino, Rezervuar Köpekleri filmini yazarken de Şey filminde hissettiği bu elementi yakalamaya çalıştığını belirtiyor. Filmdeki ‘herifleri’ bir depoda kapalı tutup kimsenin kimseye güvenemediği bir ortam oluşturup paranoya yaratmayı hedeflediği söyleyen ünlü yönetmen, tıpkı Şey filminde olduğu gibi bu hissi seyircilere aktarmak istediğini belirtti. Peki Şey filmi hakkında sizin düşünceleriniz neler? Rezervuar Köpekleri’nde benzer bir duygu yaşadınız mı? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.