Başarılarıyla Adından Söz Ettiren Rahmi Koç’un 20 Yıl Sonra İtiraf Ettiği Başarısız Girişimleri!

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Her başarı hikâyesinin arkasında sonuçlarından büyük dersler alınmış birçok başarısız deneme yatar. Bu içerikteyse, Rahmi Koç’un yıllar sonra anlattığı başarısız girişimlerden bahsedeceğiz.

Başarılarıyla tanıdığımız Rahmi Koç ülkemizin en seçkin iş insanlarından bir tanesi.

Her ne kadar onu başarılarıyla tanımış olsak bile onun da iş hayatı boyunca yaptığı çeşitli başarısız girişimler vardı.

Rahmi Koç, yıllar sonra yaptığı samimi bir itirafla da bu gerçeği gözler önüne serdi.

RAHMİ KOÇ

Koç, kendi başarılarının arkasında yer alan başarısız girişimlerinin de olduğunu anlatarak, 20 yıl önce 5 farklı işe yatırım yaptığını ancak bu yatırımların 4’ünün başarısız olduğunu dile getirdi.

Gözle görünür başarıların arkasında hatalardan ders çıkarmak yattığını gösteren bu açıklama ile Koç, aslında bir nevi hayatta başarılar kadar başarısızlıkların da olduğunu gösteriyor.

Batan girişimlerden bir tanesinin elektrikli motosikletler olduğunu söylüyor.

RAHMİ KOÇ

Çevre dostu bir teknolojiye yatırım yaparak elektrikli motosiklet sektörüne giren Koç, bu konuda fikir güzel olsa da insanların kullanım alışkanlıkları ve tercihlerinin göz ardı edilmesi sebebiyle bu fikrin başarısız olduğunu söylüyor.

Bu doğrultuda kendi ifadeleriyse şu şekilde; “Elektrikli motosiklete yatırım yaptık, harikaydı ancak başarılı olamadı. İnsanlar motosiklet kullanırken o 'gır gır' sesini duymak istiyor, sessiz çalışma fikri tutmadı.”

İkinci başarısız girişiminse banka müşterisi olmayanlara kredi verme fikrine dayandığı belirtiliyor.

Sosyal bir hedef taşıyan bu projeninse uygulamada yeterli müşteri kitlesine ulaşamadığı söyleniyor.

Diğer girişimse, kişisel ölçülere göre kıyafet öneren bir sistem fikriydi.

RAHMİ KOÇ

Ancak tahmin edersiniz ki parlak görünen bu fikir de hayata geçerken beklenen ilgiyi göremedi ve teknolojinin ticari başarıya dönüşmesinin sanıldığından daha zor olduğunu gösterdi.

Koç bu konuda, “Parlak bir fikir gibi görünse de başarılı olamadı.” yorumunu yapıyor.

Koç başarısız olan 4 girişimden 3’ünü bu şekilde özetlemesinin ardından başarılı olan tek girişimin telesiyej direklerini helikopterle taşıyan hava vinç işi olduğunu söylüyor.

Bu girişim hakkında Koç, “Kazançlı çıkan tek yatırımımız hava vinç işi oldu. Ve onun kazancı diğerlerinin zararını kapattı ve bir miktar da kâr elde ettik.” ifadelerini kullanıyor.

Özetle Rahmi Koç’un bu itirafı, girişimcilik dünyasında başarısızlıkların kaçınılmaz olduğunu ve bunlardan öğrenmenin başarının anahtarı olduğunu bir kez daha hatırlatarak önemli bir ders veriyor.

Kaynak: Cumhuriyet

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