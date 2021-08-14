Rainbow Six Siege'e Gelecek Yeni Operatör Duyuruldu

Ubisoft, FPS dünyasında halen büyük bir yere sahip olan Rainbow Six Siege'e eklenecek yeni operatörünü açıkladı. Osa isimli operatör, oyuna Monty'ninkine benzer, genişleyebilen bir kalkanla gelecek.

Yakın zamanda altıncı yıl, Crystal Guard adlı üçüncü sezon operasyonunu duyuran Ubisoft, Team Rainbow’a katılan yeni hücum operatörü Osa’yı duyurdu.

Yeni hücum operatörünün tam adı Anja “Osa” Jankovic. Kendisi Hırvat asıllı ve bu operatörle birlikte oyuna yeni bir kalkan geliyor. Ubisoft, yeni operatörü ve oyuna gelecek olan kalkanı gösteren bir teaser yayınladı.

Osa, çeşitli alanlarda uzman bir operatör:

Ubisoft’un açıklamasına göre yeni operatör elektromekanik, askeri mühendislik ve robotik alanlarında uzman ve üniversiteden mezun olur olmaz Nigthaven’a alınmış. Bu açıklama; Kali, Wamai, Ace ve Aruni’den sonra Team Rainbow’a katılacak olan beşinci Nighthaven operatörü olan Osa’nın Team Rainbow’da nasıl bir görev üstleneceğini gösterir nitelikte.

Osa’nın aleti, savunma operatörlerindeki kalkana benzer şekilde kullanılabilen bir kalkan. Ancak tamamen şeffaf ve kurşun geçirmez olan bu kalkan, kullanıldığında yanlara doğru açılarak Monty’nin kalkanı gibi daha geniş bir koruma alanı sağlıyor.

Osa’nın kalkanının bir diğer ilginç tarafı ise kurşun geçirmez camın bir tür pencereye yerleştirilmiş olması. Bu, kalkanın kapı ve pencerelere yerleştirilebilme ihtimalini ortaya koyuyor.