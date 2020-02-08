Güvenilirliği, kullanımı ve tasarımı sayesinde birçok ödül alan Range Rover Evoque’un 2020 versiyonu Türkiye’de de satışa çıktı. Fiyatı belli olan aracın tasarımında gidilen değişiklikler, arabayı özel kılan nitelikte oldu. Ayrıca aracın dış tasarımına özel bir renkte değişiklikler getirecek R-Dynamic seçeneği de satışla beraber beğeniye sunuldu.

İngiltere merkezli arazi aracı üreticisi Land Rover’ın tasarımı ve arazide kullanımıyla öne çıkan Evoque modeli, yenilenmiş 2020 versiyonuyla arazi aracı meraklılarının beğenisine sunuldu. Evoque, Türkiye’de bugün satışa çıkarıldı. Aracın ülkemizdeki başlangıç fiyatı ise 709 bin 259 TL olarak belirlendi.

Şu ana kadar dünya çapında 772 binden fazla satmış ve birçok ödüle layık görülmüş olan Range Rover Evoque, 2 litre 150 hp ve 2 litre 180 hp'lik dizel motor seçenekleriyle birlikte Türkiye’de satışa çıkarıldı. Aracın en temel donanıma sahip ve en düşük fiyatlı versiyonu, 709 bin 259 TL ile fiyatlandırıldı.

Çevreye verilen zarar minimuma indirildi

Sürdürülebilirlik, iklim değişimi, geri dönüşüm gibi terimlerin sonunda yeterince ilgi kazandığı bu dönemde Range Rover da sahip olduğu duyarla dikkat çeken şirketler arasına girdi. Yeni Evoque’un %85’lik bir kısmı geri dönüştürülebilir malzemelerden üretildi.

Tasarımda gidilen değişiklikler

Tasarım açısından göze çarpan detaylardan biri, aracın eski versiyonlarında bulunan keskin yapının Evoque 2020’de biraz daha yumuşatıldığı oldu. Bu yumuşatılmanın en çok kendini gösterdiği bölgeler; farlar, çamurluklar ve tavan çizgisi oldu.

Arabada yapılan diğer tasarımsal değişiklikler; içe gömülen kapı kolları, sportif vites tasarımı ve elektrikli açılır panoramik cam tavanı oldu.

‘R-Dynamic’ dış tasarım seçeneği

Yeni Evoque 2020, dış tasarımında parça rengi değişikliği sağlayan ‘R-Dynamic’ dış tasarım seçeneğini de beraberinde getirdi. Bu tasarım seçeneği, seçilmesi halinde bronz rengine sahip parçaları arabanın dış tasarımına ekliyor. Seçeneğin renklendirdiği kısımlar ön tampon hava girişlerini, kaput üzerini, yan ayna altlarını ve egzoz çıkışlarını kapsıyor.

Bunun yanında model için 10 farklı renk seçeneği bulunuyor. Bu renk seçeneklerinin arasında Evoque 2020’ye özel olan Seoul Pearl Silver da bulunuyor. Tüm bu tasarımsal olanaklar, arabayı oldukça özel kılıyor.