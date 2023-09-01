Razer, Viper Mini Signature Edition faresinin 24 ayar altın kaplama versiyonunu üretti. Sadece bir adet üretilen fareye paha biçemeyen şirket, neden böyle bir çalışma yaptığını da açıklamadı.

Dünyanın en popüler oyuncu ekipmanı üreticilerinden Razer, Viper Mini Signature Edition olarak isimlendirdiği oyuncu faresi ile ilgili özel bir çalışma yaptı. Fareyi 24 ayar altınla kaplayan şirket, bir benzeri daha olmayan özel bir ürün oluşturdu. Tek bir adet üretilen fare ile ilgili açıklamalar yapan isim, şirket CEO'su Min-Liang Tan oldu.

Razer CEO'su Min-Liang Tan, 24 ayar altından yapılan fare ile ilgili yaptığı açıklamalarda çok da bir detay vermedi. Örneğin farenin fiyatı bilinmiyor. CEO, konuyla ilgili olarak "O kadar abartılı ve özel ki bunun için bir liste fiyatımız yok." dedi. Öte yandan; altın kaplama farenin kim için üretildiği bilgisi de yok. Şirket bu fareyi sadece kendi koleksiyonuna eklemek için de üretmiş olabilir.

Karşınızda 24 ayar altın kaplama Razer Viper Mini Signature Edition

Oyuncular için fare, en önemli ekipman. Hafif ve ergonomik olması, özellikle de temponun yüksek olduğu oyunlarda çok önemli. 24 ayar altın kaplama fare ile ilgili ağırlık açıklaması yapılmadı ancak altının plastikten daha ağır bir madde olduğunu düşündüğümüzde, bu farenin o kadar da oyuncu odaklı olmadığını söyleyebiliriz. Hoş, bu altın fareyi satın alacak kadar parası olan bir insan bunu umursar mı? O da başka bir soru işareti...

Bu altın kaplama fare ile ilgili aktarabileceklerimiz bu kadar. Ancak son olarak şunu söyleyebiliriz. Viper Mini Signature Edition, Razer için oldukça özel bir model. Çünkü şirket, geçmişte de bu modelin magnezyum kaplamalı versiyonunu üretmiş ve 280 dolar karşılığında satmıştı. Ayrıca, bu farenin pek çok ülkede satılmadığını ve sınırlı sayıda üretildiğini de söyleyelim.