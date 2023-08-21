Lüks tasarım markası Caviar, daha tanıtılmayan iPhone 15 Pro ve Apple Watch Series 9 için Barbie temalı özel kılıflar oluşturdu. Bu kılıflar için binlerce dolar isteniyor...

iPhone'lar için tasarladığı binlerce dolarlık kılıflarla bilinen tasarım şirketi Caviar'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, henüz piyasaya bile sürülmeyen iPhone 15 Pro modelleri için özel bir kılıf oluşturdu. Binlerce dolarlık ücret talep edilen kılıfların ilgi görüp görmeceği şimdiden merak konusu oldu.

Sinema dünyasının son dönemlerdeki en önemli gündem maddelerinden bir tanesi, tahmin edebileceğiniz üzere Barbie. Kısa bir süre önce vizyona giren film, son dönemlerin en popüler yapımları arasına girdi. Fırsatı kaçırmayan Caviar da iPhone 15 Pro için Barbie temalı özel kılıf oluşturdu. Bu arada; Caviar, Samsung Galaxy Z Flip5 ile Apple Watch Series 9 için de Barbie temalı kılıflarını piyasaya sürmüş durumda.

Piyasaya sürülmemiş iPhone 15 Pro için hazırlanan Barbie temalı kılıf

"Barbiecore" olarak isimlendirilen özel bir koleksiyon kapsamında piyasaya sürülen iPhone 15 Pro kılıfında, Barbie ile özdeşleşen pembe tonları tercih edildi. Tasarımcılar, telefonun kamera çerçevesinin etrafını swarovski kristal taşlarla donattı. Kılıfın dört bir yanında 24 ayar pembe altın kullanan Caviar, stiletto ve Caviar logosunu içeren süsü de 24 ayar altından imal etti. Sadece 99 adet üretilecek kılıfları iPhone 15 Pro için satın almak isteyenlerin 7.990 dolar (217 bin TL), iPhone 15 Pro Max için satın almak isteyenlerin ise 8.630 dolar (234 bin TL) ödeme yapması gerekecek.

Samsung'un en yeni katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy Z Flip5 için oluşturulan Barbie temalı kılıfta ise rose gold renk tercih edildi. Yine 24 ayar altın kaplamaya sahip olan kılıf, 49 adet de yakut taş ile donatıldı. Caviar, bu kılıf için 8 560 dolar (232 bin TL) istiyor.

Caviar'ın henüz duyurulmamış Apple Watch Series 9 için oluşturduğu kılıf ise akılı saatin ekranını rose gold renkli paslanmaz çeliğin içine alıyor. Pembe renkli kaucuk kordona sahip olan kılıf, butonlar ile dekoratif vidalara sahip. Caviar, serideki diğer ürünler gibi 99 adet üreteceği kılıf için 1.900 dolar (51 bin TL) istiyor.