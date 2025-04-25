Razer, gelişmiş özelliklere sahip yeni faresi Pro Click V2 Vertical Edition'ı duyurdu. Yeni model, markanın ilk dikey tasarımlı faresi olarak kayıtlara geçti. Peki fiyatı ne kadar?

Daha çok oyuncular için tasarladığı ürünlerle tüketicilerin favorileri arasında yer alan Razer'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, bugüne kadarki ilk dikey tasarımlı faresi "Pro Click V2 Vertical Edition"ı duyurdu. Peki bu fare neler sunuyor?

Ergonomik yapısı ile uzun süreli kullanımlarda sorun yaşatmayan Razer Pro Click V2 Vertical Edition, 8 adet ayarlanabilir butona ev sahipliği yapıyor. Verimli enerji tüketim seviyesi ile 6 aya kadar kesintisiz olarak kullanılabilen fare, tabanında da bilek sürtünmesini azaltmayı amaçlayan bir destek bölümüne sahip.

Karşınızda Razer Pro Click V2 Vertical Edition

Razer'ın ilk dikey faresi, 71,7 derecelik açı ile elinizi tutuyor. Şirkete göre el sıkışma ile aynı seviyede olan bu durum, uzun süreli kullanımlarda mümkün olan en iyi deneyimi sunuyor. Ve evet, Razer Pro Click V2 Vertical Edition, Razer'ın ruhuna uygun olacak şekilde LED aydınlatmalara sahip. Böyle bir fareye sahip olmanın bedeli ise 120 dolar olarak açıklandı.

İsteyene klasik tasarımlı fare de var

Dikey fare tasarımını benimsemeyen tüketiciler, Razer Pro Click V2 isimli modeli de tercih edebilirler. Dikey modeldeki 8 tuşa ek olarak bir özelleştirilebilir tuşa daha ev sahipliği yapan bu model, 30 derecelik hafif bir eğime sahip ve 3,5 aya kadar kesintisiz kullanılabiliyor. Bu fareyi satın almak isteyen tüketicilerin 100 dolar ödemeleri gerekecek.