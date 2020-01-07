Razer, Switch Benzeri Yeni Mobil Oyun Kumandasını Tanıttı

Razer, bugün başlayan CES 2020'de yeni bir mobil kontrol cihazı tanıttı. Nintendo Switch'i andıran yeni cihaz Kishi, kendinden önceki cihaz Junglecat'ten üstün özellikleriyle dikkat çekti.

Oyuncular için ekipman üreten şirketlerden biri olan Razer, daha önce PS4 için bir kontrol cihazı tasarlamıştı. Asıl odak noktası oyun kumandaları olmayan şirket, geçtiğimiz ekim ayında da yeni bir oyun kumandası çıkaracağını duyurmuş ve bu cihaz hakkında bazı bilgiler vermişti. Nintendo Switch’i andıran ve telefonun iki ucuna takılan kontrol cihazı, sadece 4 Android cihazla uyumluydu. Ayrıca kullanmak için telefona özel bir kılıf takılmış olması gerekiyordu.

Junglecat adındaki bu kontrol cihazını çıkardıktan çok kısa bir süre sonra Razer, yine Nintendo Switch’i andıran yeni bir kontrol cihazı ile gündeme geldi. Bugün başlayan CES 2020 etkinliğinde Razer Kishi’yi tanıtan şirket, ürünü yakın zamanda piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Junglecat'in eksik bulunan özellikleri Kishi ile giderilmiş:

Yeni Razer Kishi’nin öne çıkan özelliklerinden bir tanesi, onu Junglecat’ten daha kullanılabilir kılan telefon uyumluluğu özelliği. Kishi çoğu iPhone ve Android telefonda oyun oynamak için kullanılabilecek. Herhangi bir kılıf gerektirmeyen kontrol cihazı doğrudan telefonun bağlantı girişine bağlanarak çalışacak.

Cihazın doğrudan bağlandığını göz önünde bulundurursak bekleme süresinin az olacağı kanısına varabiliriz. Doğrudan bağlanmanın bir diğer anlamı ise Junglecat'teki önceden şarj ihtiyacının ortadan kalkacak olması. Kishi, ihtiyaç duyduğu gücü telefondan doğrudan alacak. Ayrıca telefonunuzu Kishi bağlıyken şarj etmeniz gerekirse bunu doğrudan kontrol cihazının üzerindeki girişlerden yapabileceksiniz. Böylece şarjdan dolayı oyun kesintisi yaşanmayacak.

Kumanda tasarımı oldukça klasik görünümlü:

Üzerinde iki kontrol çubuğu; yön, ABXY ve tetik tuşlarını bünyesinde barındıran kontrol cihazı, alışılmış bir tuş dizilimine sahip. Tetik tuşlarının 2 adet mi yoksa 4 adet mi olacağı henüz belli değil. Bir render görüntüsünde telefona bağlanmış hâlde gösterilen cihazda 2 adet tetik tuşu görünüyor ancak cihazın arkasında daha fazlası olabilir.

Kishi’yi Nintendo Switch benzeri mobil kontrol cihazlarıyla tanınan GameVice ile ortak olarak hazırlayan Razer, cihazı bu yılın başlarında piyasaya sürmeyi planlıyor. Cihazın fiyatıyla ilgili kesin bir açıklama yapmayan şirketin belirtiğine göre Kishi’nin fiyatı 100 dolar olan Junglecat’e benzer bir fiyatta olacak ve Android versiyonunun fiyatı iPhone versiyonundan biraz daha düşük olacak.