Razer, Mojang ile ortaklık kurarak oluşturduğu Minecraft temalı bilgisayar aksesuarlarını tanıttı.

Oyunseverler tarafından çok beğenilen bilgisayar ekipmanlarıyla tanıdığımız Razer, şimdi de yepyeni bir ürün serisiyle karşımıza çıktı. Bu ürünler için oyun devi Mojang Studios ile ortaklığa gidildi.

Mojang ortaklığından da tahmin edebileceğiniz gibi ürünler, Minecraft temalı. Ekipmanlar, Razer’ın yüksek performanslı donanımıyla Minecraft’ın ikonik unsurlarını bir araya getiriyor.

İşte Minecraft temalı Razer bilgisayar aksesuarları

Koleksiyonda 4 adet ürün mevcut. Bunlar; BlackWidow V4 X klavye, Kraken V4 X kulaklık, Cobra mouse ve Gigantus V2 mouse pad olarak karşımıza çıkıyorlar. Her birinde Minecraft’tan esinlenen bir tasarım var. Ayrıca cihazları alanlara özel Ender Dragon Shawl gibi özel oyun için itemlerin sunulacağı da belirtilmiş.

Minecraft’ın o ikonik bloklıu yapısının bu Razer aksesuarlara yansıtıldığını görebiliyoruz. Bu yüzden oyunun hayranları için çok çekici olacağını söylemek mümkün. Klavye, dokunsal anahtarlar ve RGB ışıklandırma gibi özelliklerle gelirken kulaklık yüksek kalite ses ve net sesli sohbet sunabiliyor.

Cobra mouse ise oldukça hafif, oyun deneyimine uygun bir cihaz olarak tasarlanmış. Mouse pad’de ise yumuşak, kullanıcıları rahatlatacak, kolay nişan almayı sağlayacak bir dizayn görüyoruz.

Ürünlerin fiyatları da açıklandı. Klavye 169,99 dolardan satılırken kulaklıklar 99,99 dolara, mouse 59,99 dolara satılıyor. Mouse pad’in fiyatı ise paylaşılmadı.