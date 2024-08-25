realme'nin uygun fiyatlı "Note" serisinin yeni üyesi Note 60, resmî olarak tanıtılmadan satıcılarda listelenmeye başladı. Böylece cihazın özellikleri ve fiyatı da gün yüzüne çıkmış oldu.

Türkiye’de de satış yapan akıllı telefon devi realme, farklı segmentlerden cihazlarıyla karşımıza çıkıyordu. Şirket, bundan yaklaşık 7 ay önce “Note 50” ismini verdiği bir telefon tanıtmış ve yepyeni bir seriyi müşterileriyle buluşturmuştu.

Şirket, Note serisinin ikinci telefonu olacak Note 60 da heyecanla bekleniyordu. Giriş seviyede uygun fiyatlı bir cihaz olarak karşımıza çıkan telefon, sessiz sedasız karşımıza çıktı. Şirket tarafından resmî olarak tanıtılmadı ancak Endonezya’daki birçok satıcıda listelendi. Gelin özelliklerine bir bakalım.

Note 60 neler sunuyor?

Ön tarafta 6,74 inçlik 90 Hz yenileme hızına sahip HD+ çözünürlükte bir ekranla karşılaşıyoruz. Şirket, cihaza ıslak parmakla bile kullanmaya olanak tanıyan “yağmur suyu akıllı dokunma” ismini verdiği bir özellik eklemiş. Cihazda ayrıca IP64 suya ve toza dayanıklılık derecesi de mevcut. Uygun fiyatına rağmen metal çerçeveye sahip. Önceki modelde plastik kullanılmıştı.

Giriş seviye telefonlarda sıkça gördüğümüz, gündelik ihtiyaçlar için tasarlanmış işlemci Unisoc T612 yonga seti telefona güç veriyor. Ona 4/6 GB RAM seçenekleri ve 64/128 GB depolama seçenekleri eşlik ediyor.

Arkada 32 MP’lik ana sensör ve detayları belirtilmeyen bir yardımcı sensör olmak üzere ikili kamera kurulumu var. Önde ise 5 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Telefonun 10W destekli 5000 mAh bataryayla geldiğini ekleyelim. Bunlar dışında Android 14, yana yerleştirilmiş parmak izi sensörü, mavi ve siyah renk seçenekleri cihazda var.

realme Note 60 teknik özellikleri

Ekran 6,74 inç, 90 Hz, HD+, LCD İşlemci Unisoc T612 RAM 4/6 GB Depolama 64/128 GB Arka Kamera 32 MP, yardımcı sensör Ön Kamera 5 MP Batarya 5000 mAh (10W) İşletim Sistemi Android 14

realme note 60 fiyatı