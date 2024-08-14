realme 320W SuperSonic Charge ile telefonları sadece 4 dakikada tamamen şarj etmek mümkün.

realme, akıllı telefonlar için en hızlı şarj teknolojisi olarak tanımlanan 320W SuperSonic Charge'ı duyurdu. Bu yeni teknoloji, bir akıllı telefonun pilini yalnızca 4 dakika 30 saniyede tamamen doldurabiliyor.

Pilin %26’sını bir dakikada, %50’sini ise iki dakikada şarj edebiliyor. 320W SuperSonic Charge, “uydu güneş panelleri” şeklinde katlanmış dört hücreli bir pil tasarımı kullanıyor. Bu tasarım, tek hücreli sistemlere kıyasla daha hızlı şarj olmasını sağlıyor.

320W SuperSonic Charge teknolojisi

4000 mAh kapasiteli pillerin 4 dakika 55 saniyede, 4400 mAh kapasiteli pillerin ise 5 dakikadan kısa sürede şarj edilmesini mümkün kılıyor.

realme aynı zamanda “Pocket Cannon” adı verilen 320W şarj adaptörünü de tanıttı. Kompakt yapısıyla dikkat çeken bu adaptör, yüksek güç yoğunluğu sunuyor ve UFCS, PD ve SuperVOOC gibi popüler şarj protokollerini destekliyor. İki USB-C portu sayesinde aynı anda iki cihazı şarj etmek mümkün.

320W SuperSonic Charge teknik özellikleri nelerdir?

Şarj Teknolojisi: 320W SuperSonic Charge

Pil Kapasitesi: 4000 mAh ve 4400 mAh

Şarj Süresi: 4 dakika 55 saniye (4000 mAh), 5 dakika (4400 mAh)

Şarj Adaptörü: Pocket Cannon

Portlar: 2 x USB-C

Desteklenen Protokoller: UFCS, PD, SuperVOOC

320W SuperSonic Charge fiyatı

Fiyat bilgisi şu an için açıklanmamış olup adaptörün ve teknolojinin piyasaya çıkış tarihiyle ilgili detaylar ilerleyen günlerde duyurulacak.